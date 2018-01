Strakonice mají MHD zdarma pro všechny. Je to populismus, říká opozice

Tato novinka, která pravidelným cestujícím ušetří několik stovek korun měsíčně, platí pro první pásmo, do něhož spadají zastávky po městě až do obce Střela. Ve druhém pásmu dál na Katovice se za jízdenku platí - dospělí 10 korun, školáci mladší 15 let a senioři nad 65 let pět korun.

Opatření má zvýšit komfort pro obyvatele města i turisty, protože si nebudou muset kupovat jízdenky. „Dalším cílem je omezení pohybu automobilů v centru. Snaha o to, přimět místní k většímu využívání autobusů, a tím i snížení dopadů na životní prostředí,“ popisuje mluvčí města Markéta Bučoková.

Oproti loňským výdajům, které činily 6,9 milionu korun, bude letos provoz městských autobusů stát 8,2 milionu. Zrušení jízdného nejprve odsouhlasila rada města, koalice je pak prosadila i mezi zastupiteli.

„Myslím si, že městskou dopravu využívají především senioři a studenti. Tohle je vstřícný krok k těm, kteří jsou věkově mezi tím. A třeba po městě jezdí autem, i když by nutně nemuseli,“ míní místostarosta města Josef Štrébl (Volba pro město).

Speciálně kvůli zrušení jízdného se nemusely upravovat ani jízdní řády. „Ty se pravidelně kosmeticky mění vždy na konci roku podle požadavků některých občanů či firem, jejichž zaměstnanci autobusy využívají při cestách do práce. Se zrušením jízdného ale nesouvisí,“ vysvětluje mluvčí.

Okolo poledne jezdí méně spojů

Městská hromadná doprava ve Strakonicích jezdí nejčastěji po ránu, kdy slouží především lidem cestujícím do zaměstnání či školákům. A potom odpoledne, kdy cestující rozváží opačným směrem. Méně často se autobusy po městě pohybují třeba okolo poledne.

I proto zavedenou novinku ostře kritizuje opozice. „Podle mého názoru nemohou být ekologie ani snaha o omezení automobilové dopravy ve městě, jako jsou Strakonice, argumentem, pokud městská doprava nejezdí třeba každou čtvrthodinu,“ říká bývalý starosta a nyní zastupitel Pavel Vondrys (Jihočeši 2012).

Na to poukázal i obyvatel Strakonic Martin Štěpánek. „Myslím si, že mnoho lidí autobusy nevyužije právě kvůli tomu, jak sporadicky jezdí v době mimo hlavní časy ráno a odpoledne. Každý, kdo by musel nějakou delší dobu na spoj čekat, podle mě raději sedne do auta. Proto nemyslím, že tohle bude mít nějaký velký efekt,“ prohlásil třiatřicetiletý muž a dodal, že jako dítě MHD využíval, teď radši chodí pěšky nebo jezdí autem.

Podle Vondryse je zarážející to, že zavedení jízdného zdarma nepředcházela ve městě žádná dlouhodobá příprava nebo například průzkum vytíženosti jednotlivých spojů. Do budoucna tak bude velmi těžké odhadnout, zda měla novinka nějaký efekt, například jestli MHD využívá více lidí.

„Je pravda, že neexistují žádné informace o tom, kolik lidí dosud jezdilo městskou dopravou. Jedná se ale o službu pro občany, a pokud bude mít i nějaká další pozitiva, například ve snižujícím se počtu aut v centru města, bude to jen dobře,“ míní mluvčí Bučoková.

„Z mého pohledu je to ryzí populismus, který nikomu nic výrazného nepřinese. Nejde navíc jen o dopravu, chápu, že 1,3 milionu korun může někomu připadat jako malá částka. Ale když se k tomu připočítají peníze, které bude stát město snížení ceny za svoz odpadu na polovinu, které od letoška platí také, jsme už možná na osmi milionech korun. Ty budou někde chybět,“ dodává Vondrys.

Jitka Fiche ze Strakonic nevyužívá MHD vůbec, protože se snaží chodit pěšky nebo jezdit na kole, ale chválí, že novinka ušetří peníze těm, kteří veřejnou dopravou po městě pravidelně cestují. „Myslím si, že vedení města se snaží plnit sliby, které si předsevzalo,“ konstatovala.

Kromě Strakonic jezdí zdarma autobusy v jižních Čechách například v Třeboni na Jindřichohradecku, kde to radnici stojí ročně v řádu statisíců korun.