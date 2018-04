Město Rožnov pod Radhoštěm se zapojí do akce Den Země

„Uklízet budeme například Průmyslový areál Tesla a sídliště Koryčanské Paseky (ON Semiconductor) nebo oba břehy Rožnovské Bečvy (děti ze Střediska volného času Rožnov). Úklid proběhne také v okolí škol a školek a v městském parku. Proběhnout by měl za každého počasí,“ doplnila pozvánku na akci místostarostka Rožnova Kristýna Kosová s tím, že ve stejný den, tedy v pátek 20. dubna, současně proběhnou v městském parku také pohybové hry a soutěže nebo prohlídka popelářského vozu – to vše od 9 do 13 hodin.

ZO ČSOP Radhošť a Správa CHKO Beskydy připravily také v parku témata příroda Rožnova a přírodní zahrady a Městské lesy Rožnov pak workshop lesní pedagogiky.

Plakát na Den Země naleznete zde.