Život v menších městech láká, těm ale chybí peníze na rozvoj

V roce 2012 bylo v Plasích přihlášeno 2 617 lidí, v roce 2016 už 2 671. A jak uvedl starosta Zdeněk Hanzlíček, od té doby se přistěhovali další lidé. Přibližně 120 obyvatel přitom nemá trvalý pobyt. Město je ale limitované.

„Školku máme plnou, zaplněná je i základní škola. Máme projekt na její rozšíření, ale s žádostí o dotaci z programu EU IROP jsme neuspěli. Když stát hovoří o tom, že chce udržet lidi na venkově, měl by pomáhat například rozšiřovat školy či budovat infrastrukturu. Při velikosti Plas na to ve svém rozpočtu peníze nemáme,“ vysvětlil Zdeněk Hanzlíček.

Důvodem přílivu lidí bylo třeba to, že město podpořilo výstavbu rodinných domků. „Vznikla zóna Nad stodolami, kde se postavilo řádově kolem dvaceti domků, soukromá firma tu vybudovala bytovku, kde je dalších 12 bytů. Pozemky na budoucí rozvoj město má, co nevidět se začnou stavět další bytové jednotky,“ popsal starosta.

Podle něj město získává oblibu i proto, že se díky nedávno vybudovanému obchvatu Třemošné zrychlilo spojení s Plzní, kam hodně lidí jezdí do zaměstnání.

„Na kraj Plzně je to od nás 22 kilometrů a cesta už trvá jen 14 až 15 minut. Chystají se i obchvaty Plas a Kaznějova, ty by se měly začít stavět v roce 2021, bude to znamenat další zrychlení,“ líčí starosta města, kam pravidelně kvůli zdejšímu konventu míří tisíce lidí na kulturní akce.

„Myslím, že i díky kultuře je město známé. Někoho to může inspirovat k tomu, aby se k nám přestěhoval,“ poznamenal starosta. Ten se podílí na iniciativě, která žádá stát o spravedlivější přerozdělení daní ve prospěch menších obcí.

„V uplynulých letech jsme sice z rozpočtového určení daní dostali více peněz, ale když chceme zajistit příliv dalších obyvatel, nemáme na to dost,“ vylíčil starosta.

Blízko do Plzně, v obci je škola, školka, prodejna

Pohled na město Všeruby, vzdálené od Plzně 18 kilometrů, nenechají nikoho na pochybách, že i zde probíhá stavební boom. K vidění jsou zde totiž desítky nových rodinných domků. Ve městě žije kolem 1 400 lidí a stále se přistěhovávají další.

„Funguje u nás velká stavební firma, která zde svého času koupila pozemky a perfektně je připravila. To znamená, že zajistila komunikace, zasíťování, odpady. To přilákalo spousty zájemců,“ vylíčil starosta Michal Vaněk. Podle něj sem přicházejí lidé z Plzně, z Karlových Varů i z menších vesnic.

Základem jsou ale podle Vaňka škola, školka, prodejna a další služby. Láká i to, že se odtud lidé rychle dostanou do Plzně za prací. Stejně jako v Plasích jsou ale zaplněné škola i školka.

„Škola je nyní naplněná z 90 procent, školka je plná ze 100 procent, máme tu čistírnu odpadních vod, která jede také na 100 procent. Až se bude dělat změna územního plánu, nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb se bude muset zamyslet nad tím, jestli další příliv lidí město ustojí. Jsou totiž třeba investice za minimálně deset milionů korun, které město nemá,“ konstatoval starosta.