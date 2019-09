Most chce s lidmi komunikovat přes mobily, sociální sítě se neosvědčily

„Chceme nastavit novou formu komunikace s občany, než je komunikace přes sociální sítě. V minulosti jsme s nimi komunikovali například přes Facebook, ale často se nám to vlákno rozjelo jiným směrem,“ říká mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Podle něj by vedení města uvítalo, kdyby by se v rámci registrační kampaně do systému přihlásilo kolem čtyř až šesti tisíc uživatelů.

I kvůli tomu město natočilo reklamní spoty, v nichž na novou službu upozorňují známé osobnosti. Vedle toho chystá radnice rozsáhlou distribuci letáků, které budou k dispozici na veřejných místech i třeba ve školách.

Právě školy i další městské organizace chce radnice do systému mobilního rozhlasu také zapojit.

„Postupně spustíme profesionální ankety, které by měly více vtáhnout občany do dění ve městě,“ uvedl Jaroslav Hejduk z magistrátního odboru informačního systému.

„Na podzim by měl být připravený participativní rozpočet v rámci akce Hejbni Mostem, ve které by měli občané rozhodnout, na jaké aktivity by měla být použita část peněz z městského rozpočtu,“ doplnil Hejduk.

Mobilní rozhlas funguje v rámci celé republiky už čtyři roky. V Ústeckém kraji službu z větších měst využívá Děčín, Litoměřice, Litvínov nebo od srpna Jirkov.