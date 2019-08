Architektonickou soutěž na novou podobu centra Mostu město zrušilo

„Původně oslovený architekt přestal s městem komunikovat,“ vysvětlil mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST) důvod zrušení urbanisticko-architektonické soutěže.

„Tím došlo k časovému prodlení, jehož následkem by došlo ke kolizi termínů dvou architektonických soutěží na třídu Budovatelů a na centrální park Střed, který se také chystáme zrenovovat. To by mohlo negativně ovlivnit počet účastníků v obou soutěžích,“ dodal Paparega.

Město soutěž vyhlásilo začátkem letošního roku a měla skončit ještě letos v září. Samotná proměna třídy Budovatelů měla přijít na řadu na přelomu roků 2020 a 2021.

Hlavním úkolem soutěže je vyřešit veřejný prostor od obchodního centra Central včetně části navazující na mostecké 1. náměstí přes prostranství před budovou magistrátu a u obchodního domu Prior až po protější stranu ulice Budovatelů.

V tuto chvíli předpokládá vedení radnice, že se konečný termín soutěže posune o více než rok až na říjen 2020.

„Nově plánovaná architektonická soutěž naváže až na výsledný projekt proměny parku Střed, který bezprostředně s třídou Budovatelů sousedí. Vyslyšíme tak prosby odborníků, kteří doporučují řešit proměnu centrální části města komplexně,“ poznamenal primátor.