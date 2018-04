Města bojují s přemnoženými potkany, lidé je přitom nevědomky sami krmí

10:54

Stovky tisíc korun ročně musí jihomoravská města zaplatit, aby se zbavila potkanů. Kvůli mírným zimám posledních let se jim totiž nebývale daří. Navíc je lidé, aniž by si to vůbec uvědomovali, sami vykrmují.