Nevzhledné Mendlovo náměstí v Brně zkrášlil park i s moderní kavárnou

Jsou zde nové lavičky, veřejné osvětlení, travnatá plocha nebo moderní zastávka hromadné dopravy.

„Podařilo se nám zkultivovat a oživit mnoho let zanedbané místo. Nikdo o ně více než padesát let nepečoval, vznikl tak nevzhledný plácek,“ prohlásil při slavnostním otevření radní Brna-střed Petr Bořecký (ANO).



Projekt, který odstartoval začátkem roku, zahrnoval především úpravy cest, vysázení zeleně a instalaci osvětlení, laviček, odpadkových košů a pergoly s chmelem. Ta připomíná nedaleký pivovar.



Úplnou novinkou na dříve nevyužitém prostoru je moderní kontejnerová kavárna a veřejné toalety, které na místě hodně chyběly. Obojí bude otevřené od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin, v sobotu a v neděli pak od 11 do 19. Toalety jsou bezbariérové, po vyzvednutí žetonu u obsluhy kavárny je lidé mohou využít zdarma.

„Doufám, že Mendlák se díky novému parku s kavárnou stane nejen místem, kde přestupujeme na trolejbusy, ale i místem, kde lidé budou mít důvod trávit svůj čas,“ okomentoval nové prostory starosta Brna-střed Martin Landa. Zelené plochy navíc pomohou v létě jinak rozpálené betonové Mendlovo náměstí ochladit.



Jedním z hlavních dopravních uzlů Brna denně projdou desítky tisíc lidí. Úprava za 13 milionů korun je jen začátkem. Město totiž počítá s rekonstrukcí celého náměstí.

„Dalším krokem je urbanisticko-architektonická soutěž. Ta má za cíl vytvořit z náměstí plnohodnotné ucelené veřejné prostranství a zklidnit celou lokalitu,“ nastínil Landa.

Výsledky soutěže město vyhlásí nejspíš na konci září. V budoucnu by Mendlovým náměstím díky rekonstrukci mohlo projíždět až o třetinu aut méně. Podle radního Bořeckého je však přestavba náměstí otázkou zhruba deseti let.