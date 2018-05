Mělnický okruh 2018 je závod historických závodních motocyklů na přírodním okruhu. Exkluzivitu této akci pak dodává vložený závod soudobých i historických soutěžních automobilů. Milovníci historických automobilů jistě ocení exhibiční jízdu závodních vozů Bugatti a Praga, která bude k vidění kolem nedělního poledne přímo na závodní trati.

Jednotlivé kubatury motocyklů startují s pevným startem, seřazeny na startovním roštu v ulici Tyršova.

Automobily startují jednotlivě z náměstí Karla IV. v časovém intervalu cca 30 vteřin, čas se měří až po projetí startovní fotobuňkou v ulici Tyršova. Start je tedy letmý.

Bližší informace a program na www.melnickyokruh.cz

Závod omezí provoz ve městě

V sobotu 2. 6. od 13.00 hodin do 24.00 hodin bude provoz v níže uvedených ulicích omezen především montáží zabezpečovacích prvků kolem trati závodu. Řidiči musí dbát pokynů pořadatelů.



V neděli 3. 6. od 00.01 hodin do 17.00 hodin budou zcela uzavřeny tyto komunikace v trase závodu: Nová, Tyršova, Legionářů, Plavební, K Mostu, J. Seiferta a náměstí Karla IV., dále jako depa závodních strojů ul. Palackého a náměstí Míru a jako divácké zóny náměstí Karla IV. a ulice Zádušní.



V neděli 3. 6. od 7.00 hodin do 17.00 hodin bude možný vstup do placené zóny v centru pouze po zaplacení vstupného 150 Kč, děti do 150 cm výšky mají vstup zdarma. Občan bydlící v této zóně se musí prokázat občanským průkazem nebo nájemní smlouvou.



V neděli 3. 6. z důvodu konání závodu nepojede přívoz ani výletní loď Fidelio.

Od soboty 2. 6. od 13.00 hodin do neděle 3. 6. do 17.00 hodin nebudou obousměrně obsluhovány zastávky MHD Zádušní a Tyršova. Zastávka z náměstí Karla IV. bude přemístěna do zastávky Fibichova, směr Praha, Ládví.