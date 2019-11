Vilém a Polyxena. Medvědi na zámku v Českém Krumlově dostali nová jména

V polovině prázdnin dorazili do medvědária na krumlovském zámku jako Máša a Arno, tradiční Medvědí Vánoce tu však už budou slavit Polyxena a Vilém.

Dvouleté medvědy hnědé zabavila Česká inspekce životního prostředí dovozci, který pro jejich import z Ruska neměl potřebná povolení.

Medvědář Jan Míša Černý se od začátku netajil tím, že chlupáče narozené v Rusku brzy přejmenuje. A to také udělal. Pozval kmotry, nechal udělat oficiální křestní listy i upéct velké dorty s novými jmény medvíďat a ve výběhu jim uspořádal křest.

„Za posledních třicet let žilo v zámeckém příkopu šestnáct medvědů a v posledních letech se přikláníme k tradičním jménům rožmberské éry, kdy tu začala slavná tradice chovu živých medvědů,““ uvedl krumlovský kastelán Pavel Slavko s tím, že pro nové přírůstky vybírají jména šlechtických párů. Polyxena z Pernštejna byla čtvrtou manželkou Viléma z Rožmberka.

Když medvědář pustil medvíďata k nachystaným dortům, samec jen olízal med na jejich povrchu a dal přednost procházce v atraktivním rozlehlém výběhu. Mlsná medvědice zkoušela dobrotu ze všech stran. Od čerstvých jahod, borůvek a šlehačky až po piškot.

„Mám radost, jako kdybych křtil vlastní děti. Když sem přijeli, byli poloviční. Teď má medvěd 2,5 metráku a medvědice 170 kilo,“ popsal Černý.

Medvědí štěstí a medvědí sílu popřáli mrštným a zvídavým chlupáčům i jejich kmotři. Kopii křestního listu Polyxeny si z Krumlova odvezl majitel známé pražské restaurace a hotelu U Medvídků Jan Göttel.

„S Honzou Černým se známe asi dvacet let a celou dobu přispíváme na stravu zámeckých medvědů. A díky tomu jsem byl poctěn, že jsem se mohl stát kmotrem nových medvídků. Viděl jsem je až teď. Je to úžasný zážitek. Tím, že jsme se stali kmotry, je to pro mě závazek, že budu medvědy podporovat i nadále,“ svěřil se Göttel.

Kmotry Viléma jsou zase pražští právníci Milena Hanzalová a Jan Dokoupil, kteří už 25 let kupují krumlovským chlupáčům okolo 300 až 400 kilogramů medu a osobně jim oblíbenou sladkou pochoutku vozí.

„Med je základem všeho, dostávají ho za odměnu. Jako další dobrůtky mají hroznové víno, jogurty a piškoty,“ vypočítal krumlovský medvědář, který čeká na rozbor DNA svých nových svěřenců.

Zajímá ho, zda jsou to sourozenci a z jaké oblasti pocházejí. Přitom se neobává, že míšové nebudou slyšet na nová jména.

„Říkám jim Vili a Poly už dva měsíce a slyší na to. U medvěda vždycky musíte říct kratší tvar, ne celé jméno, u šelmy je většinou důležitý hlasový kontakt,“ zjistil Jan Míša Černý.