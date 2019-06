Cyklisté na Břeclavsku spatřili medvěda, ten před nimi zmizel v houští

Podle svědků z lesní cesty se o medvěda jednalo zcela určitě. „Byli si stoprocentně jistí. Jakmile si ale medvěd všiml jich, okamžitě zmizel v houští,“ přibližuje David Mahovský, mluvčí břeclavské radnice, která už občany informovala prostřednictvím oficiálních facebookových stránek.

Vedení radnice se bude o medvědovi bavit na poradě a jednání rady, v současné době ale žádná opatření nechystá.

„Ani netušíme, jestli medvěd u nás skutečně ještě je, denně ujde i desítky kilometrů. Od soboty o něm nemáme informace, pokud ho nikdo neuvidí podruhé, nemáme jistotu. Panika je ale zbytečná, jen pro jistotu informujeme - pokud na něj někdo náhodou nerazí, ať není v šoku. Podle všeho je plachý a uteče,“ dodává mluvčí.

Podle všeho jde o medvěda, který migruje, v současné době tak může být i desítky kilometrů daleko. Na Facebooku se už v pátek objevila informace, že medvěda zachytila fotopast u Bzence.

„Může se tedy jednat o stejný kus, co míří na jih. Už v letech 2012 a 2015 se tuším stalo, že přecházeli medvědi ze Slovenska k nám a mířili do oblasti soutoku Podluží, takže během několika let se migrace opakují,“ podotýká Mahovský.

Může jít také o medvěda, který na jižní Moravu přišel z Uherskohradišťska, kde jej minulý týden spatřili.

Policie ovšem oznámení o medvědovi nepřijala, upozornil hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Medvědi jsou sice velmi plachá zvířata, nicméně v ohrožení mohou reagovat nepředvídatelně. Při setkání s šelmou tak má člověk zachovat klid a vyvarovat se panických reakcí.