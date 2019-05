Medici odmítají praxi v malých nemocnicích, chtějí na nejlepší pracoviště

Revoluci mezi studenty způsobilo rozhodnutí, že už nebudou rozdělováni na téměř roční praxi jen do tří velkých nemocnic - plzeňské fakultní nemocnice, ústecké Masarykovy nemocnice a do největší jihočeské nemocnice v Českých Budějovicích.

Nově budou totiž od letošního září absolvovat praxi i v menších nemocnicích. Dohromady jde o zhruba dvacítku zařízení, mezi které patří klatovská, strakonická, mostecká či karlovarská nemocnice.

Studentům vadí, že plzeňská fakultní nemocnice, kterou berou jako nejvyšší metu kvality, přijme jen devět mediků.

„Je hrozné, že fakultní nemocnice nebere studenty a navíc, když si někdo domluví jinou fakultní nemocnici, nedovolí mu to,“ napsala jedna ze studentek na uzavřeném facebookovém diskusním fóru.

Studentům také vadí, že budou rozdělováni bez možnosti volby. „Už to začíná hraničit s porušováním lidských práv,“ objevilo se na Facebooku, stejně jako názor, že studentka kvůli novinkám ohledně praxe začíná uvažovat, že skončí se studiem.

FN v Plzni byla vždy přeplněná, lékaři neměli na studenty čas

„Plzeňská fakultní nemocnice byla vždy přeplněná. Lékaři na studenty neměli dost času, stalo se třeba to, že na interně za profesorem v jednu chvíli stálo čtyřicet studentů, část se nakonec bez zájmu bavila na chodbě, to se přece nemůže líbit medikům, kteří se chtějí něco naučit,“ vysvětlil proděkan plzeňské lékařské fakulty Jiří Ferda.

Akční jsou hlavně letošní čtvrťáci, kteří se budou na stáže zapisovat letos v listopadu. Ještě víc ale byli do vody hození letošní páťáci, kteří byli do nemocnic rozděleni podle nově stanovených kritérií. Takže, kdo třeba počítal s Plzní, skončil v Děčíně a kdo počítal s Ústím, skončil třeba v Táboře.

Výhodu mají ti, kteří mají výborný prospěch. Ty nové vedení fakulty, které nastoupilo loni, hodně zvýhodnilo oproti minulosti, kdy studenti dostávali body třeba za zahraniční stáže či sportovní reprezentaci školy. Tyto mimostudijní aktivity už takovou váhu nemají.

„Dělali jsme pro školu vedlejší práci, videa, nahrávání přednášek a nedostaneme za to žádné body, taky mě to štve,“ rozčílil se jeden ze studentů na Facebooku.

Nejlepší studenti se zapíší do nemocnic jako první

Studenti se tedy rozdělí do několika skupin podle získaných bodů a ti nejlepší dostanou možnost zápisu do nemocnic jako první. Ti s nejméně body dostanou šanci k zápisu třeba až ve čtvrté vlně, kdy už budou nemocnice takzvaně rozebrané a ty plzeňské, o které je největší zájem, už třeba budou úplně obsazené.

Jisté zklidnění atmosféry přinesla debata v minulém týdnu v největší Modré posluchárně v Plzni za přítomnosti vedení fakulty, na kterou dorazilo kolem 150 studentů i zástupci jednotlivých nemocnic, kam studenti zamíří.

Většina lidí z vedení nemocnic totiž oznámila, že si budou studenty doslova hýčkat a snažit se, aby se medici dostali k tolik potřebné praxi a případně, aby do nemocnice po studiu nastoupili.

„Za mého studia jsme téměř žádnou praxi neměli, jen semináře, kde bylo 40 až 50 studentů. Když do některé z jihočeských nemocnic nastoupíte, připadnou na jednoho lékaře jeden až dva studenti. Uvidíte, že budete spokojení, primáři se vám budou věnovat. Gratuluji vám k možnosti mít tyto praxe,“ uklidňovala studenty rentgenoložka, někdejší europoslankyně a ministryně zdravotnictví a dnes členka představenstev všech osmi nemocnic holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

Pojďte na praxi k nám, nástupní plat je až 40 tisíc korun

Prezentace nemocnic vypadala trošku jako náborová akce, kdy se jednotlivá zařízení trumfovala nabízenými benefity. Jedna z nabídek zněla 35 až 40 tisíc nástupní plat.

Lákavě zněla i nabídka Nemocnic Plzeňského kraje. Člen představenstva Alan Sutnar studentům sdělil, že když zamíří do některé z Nemocnic Plzeňského kraje, budou mít ubytování zdarma.

Některým studentům by to mohlo finančně velmi pomoci. Na Facebooku zaznělo totiž i to, že někteří z mediků bydlí v Plzni s partnerem a když by na rok odešli mimo Plzeň, nezbyly by jim peníze na další nájem.