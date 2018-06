Matriky chceme, jsou pro nás důležité, uvítaly obce možnost zachování

„I když nám stát peníze pokrátí, matriku si určitě ponecháme. Je to pro nás důležitá věc, bez ní by obyvatelé byli odříznutí od světa,“ uvedl Josef Smažinka, starosta Litenčic.

Tato malá obec na okraji Kroměřížska měla podle návrhu ministerstva vnitra připadnout k Morkovicím. Ty jsou vzdálené sedm kilometrů. Autobus do nich zajíždí jen dvakrát denně, v zimě bývá cesta často nesjízdná a pro starší obyvatele by to byla velká komplikace.

Matriční úřady chtělo ministerstvo vnitra zrušit kvůli tomu, že jich má Česko zbytečně moc. V návrhu na zrušení se objevilo 400 obcí, z toho téměř 40 ve Zlínském kraji (viz též Ministerstvo vnitra chce kvůli úsporám zavřít přes 400 matrik).

Matrika měla zmizet třeba z Prakšic, Zašové, Huslenek, Chvalčova, Břestu, Traplic, Velkého Ořechova, Horního Němčí nebo Jablůnky. Všechno byla místa, kde za rok neudělají ani 20 takzvaných prvozápisů, tedy záznamů o narození, sňatcích a úmrtí.

Obce dosud za úkony dostávaly různé částky

Ministerstvo chtělo takto ušetřit ze státního rozpočtu 150 milionů korun ročně. Stejnou částku ale údajně uspoří i změnou financování. Místo paušální částky bude stát posílat na obce peníze podle toho, kolik jakých výkonů matrikáři udělají.

Částky se budou pohybovat od asi 640 korun za narození dítěte, 1900 korun za zápis úmrtí a přibližně 3800 korun za zápis sňatku. Obce budou výkony vykazovat zpětně a dostanou je proplacené.

Matriky v různých obcích přitom dosud braly různé částky. „Některé obce dostávaly v rámci paušálu na úkon 250 korun, jiné až 113 tisíc korun. To je neodůvodnitelný rozdíl,“ uvedl ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar.

Matrikářky jsou k nezaplacení, říká krajský radní

Starostové jsou přesvědčení, že se ani po snížení částky do červených čísel nedostanou.

„Určitě je to menší zlo, než kdyby lidé museli jezdit vyřizovat všechny věci do Valašských Klobouk. Sice jsme tady neměli tolik prvozápisů, ale zase matrikářka dělala spoustu jiných výkonů,“ konstatoval vlachovický starosta Stanislav Hověžák.

Matrikářky totiž mají často na starosti nejen potřebné listiny týkající se svateb a úmrtí, ale i přiznání otcovství, změny jména, rejstříku trestů, vyhledávání zápisů o úmrtí, ověřování podpisů, osvědčení pro církevní sňatek a mnoho dalších.

„Matrikářky jsou v obcích k nezaplacení. Dělají to často dlouhé roky, lidi v obci znají a umí rychleji a jednodušeji, než někdo jiný, dohledat rodinné vazby třeba kvůli dědictví,“ řekl bývalý starosta Vlčnova Jan Pijáček, který je na kraji coby radní zodpovědný za rozvoj venkova.