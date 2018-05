Za utopení novorozence ve vaně dostala matka 15,5 roku, čin plánovala

„Obžalovaná tajila porod, nezavolala záchranku, nenechala si pomoci od svého druha,“ zdůvodnila úterní verdikt soudkyně Lenka Cihlářová. Rozhodnutí jejího senátu je o něco mírnější, než zněl závěrečný návrh státního zástupce.

„Neobstarávala si výbavičku, jakmile zjistila, že je těhotná, byla rozhodnutá, že si dítě nenechá, s ohledem na sociální situaci rodiny a své vztahy s partnerem. A to přesto, že si byla vědoma možnosti umístit dítě do babyboxu nebo přinést ho do nemocnice, nicméně zvolila jinou variantu,“ zdůraznil včera státní zástupce Vladimír Pazourek.

Podle žalobce žena k činu přistoupila pragmaticky s určitou mírou cynismu, těhotenství tajila, dotazy svého druha odbývala. Ženě hrozilo 15 až 20 vězení, či dokonce výjimečný trest, tedy až 30 let či dokonce doživotí. Podmínky uložení výjimečného trestu splněny podle Pazourka nebyly, trest navrhl ve spodní polovině sazby.

Polehčující okolností bylo podle státního zástupce například doznání. „Má klientka jednala v rozrušení, způsobené porodem,“ argumentoval obhájce. Podle něj by soud měl jejdnání jeho mandantky posoudit jako mírnější delikt, vraždu novorozeného dítěte matkou. Zde se sazba pohybuje mezi třemi a osmi lety.

S trestem počítala

Obžalovaná po prvním z několika jednacích dní požádala, aby se hlavní líčení odehrálo v její nepřítomnosti. Při své výslechu se však činu doznala. „Počítám s trestem,“ uvedla obviněná. Před soudem vystoupila také právní zmocněnkyně její rodiny.

„Obžalovaná neměla výborné dětství, matka jí nebyla schopna zajistit pocit lásky, z finančních důvodů se rodina neustále stěhovala,“ uvedla mimo jiné advokátka. Podle ní je rodina obžalované nyní prakticky v dezolátním stavu.

Pravděpodobně se nemusí jednat o první podobný problém obviněné. Znalci se doznala, že podobně do vany porodila v roce 2015. Dítě pak měla uložit do tašky, která později zmizela. Podle advokáta se jedná o spekulaci a matka kvůli tomuto případu nebyla stíhána.

Krev v koupelně

Soudní lékaři během ve znaleckém posudku uvedli, že se dítě narodilo zdravé a životaschopné. Podle psychiatr a psycholožky má intelekt v dolním pásmu průměru. Její schopnost resocializace je podle nich snížená.

K vraždě došlo v jednom z paneláků na sídlišti Lhotka v noci na 28. září 2017. Obžalovaná tehdy porodila dítě, které bez pomoci ponechala ve vaně. „Pláč a pohyb jsem nezaregistrovala,“ řekla obžalovaná.

Ta jej později zabalila a uložila do skříně, kde tělíčko našli o den později přivolaní policisté. Během porodu v bytě spal i druh obviněné a druhé dítě. „Do koupelny jsem nešla, abych zabila,“ hájila se během svého výslechu matka.

„Dětský pláč jsem zaslechl, myslel jsem však, že je to sousedním bytě,“ vypověděl druh obžalované. Starší dítě v koupelně později našlo krevní skvrny a upozornilo na ně otce, který později přivolal policejní hlídku. „Chtěla jsem nechat to, tak jak je,“ řekla žena k tomu, jak chtěla s mrtvolkou v tašce dál naložit.

O případném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.