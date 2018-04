Žákyně z Jablonecka měla stovky neomluvených hodin, matce hrozí dva roky

Ženě z Jablonce nad Nisou hrozí dva roky vězení za to, že její dcera nechodila od loňského září do letošního března řádně do školy. Dívka měla přes dvě stě neomluvených hodin. Podezřelá byla za podobné jednání v minulosti již potrestána v přestupkovém řízení.