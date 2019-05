Matka chladnokrevně udusila novorozence, soud jí potvrdil 16 let vězení

„Bylo nade vší pochybnost prokázáno, že obžalovaná po utajeném těhotenství a utajeném porodu zdravého, životaschopného novorozence udusila, zřejmě aktivním způsobem,“ zdůvodnil dnes verdikt předseda senátu Michal Hodoušek.

Obžalovaná čtyřiatřicetiletá Kateřina Č., byla podle rozhodnutí vrchního soudu příčetná a plně trestně odpovědná.

„Jednala plánovitě, chladnokrevně, stále stejně. Rozrušení u ní nepřicházelo v úvahu,“ konstatoval soudce Hodoušek. Také trest je podle dnešního stanoviska senátu vrchního soudu přiléhavý. „Není rozhodně nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda senátu.

V kauze tragické smrti novorozeného chlapečka rozhodl v první instanci letos v únoru senát Městského soudu v Praze. Ten Kateřině Č. za vraždu vyměřil 16 a půl roků vězení, obhajoba rozsudek napadla a odvolala se k vrchnímu soudu. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

„Městský soud v Praze provedl řádně dokazování a čin také správně kvalifikoval,“ sdělila dnes své stanovisko státní zástupkyně.

„Již v přípravném řízení došlo k pochybení, když nebyl přibrán znalec, porodník,“ tvrdil dnes v jednací síni advokát Jan Poláček.

Nepamatuji si, co se stalo, říká obžalovaná

Obhajoba argumentovala také tím, že znalci se dostatečně nezabývali psychickým stavem matky a otázkou možné amnézie. Dále obhájce uváděl, že byl nesprávně zpracován psychiatrický posudek. „Také právní zhodnocení této věci je chybné,“ zdůraznil v závěrečné řeči.

Jeho klientka se podle Jana Poláčka mohla dopustit nanejvýš trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou, za to by Kateřině Č. hrozil trest od tří do osmi let. Za vraždu dítěte spáchanou s rozmyslem mohl soud vyměřit trest od 15 do 20 let.

Advokát vzhledem k okolnostem navrhl, aby senát vrchního soudu rozsudek zrušil a vrátil zpět k novému projednání k městskému soudu. „Nevím, co se v průběhu porodu stalo, nepamatuji si to. Ale je mi to moc líto,“ řekla na závěr stručně Kateřina Č.

Utajený porod a vražda

Dítě přišlo na svět po utajeném těhotenství v noci na 5. března 2018 v pokoji jednoho z bytů na sídlišti ve Stodůlkách, kde obžalovaná náhodou přespala u kamarádky. Dítě podle expertiz žilo až desítky minut, Kateřina Č. však podle spisu nepřivolala pomoc ani neodnesla dítě do babyboxu, nezvolila ani možnost adopce. Naopak dítě vložila do igelitové tašky a odložila u skříně s požárním hydrantem v suterénu domu.

„Rozsah zranění svědčí o aktivním dušení. Příčinou smrti bylo zakrytí nosu či úst textilií,“ uvedl soudní lékař Jiří Hladík. Na smrti dítěte mohlo mít podíl také podchlazení.

Porod obžalovaná podle spisu tajila také následující ráno, s kamarádkou si dala kávu a cigaretu a odešla. Den po smrti dítěte odešla na oslavu narozenin svého otce, poté ji zatkla policie.

Tašku s ostatky novorozence našel náhodný svědek u domu, kdo ji tam vynesl není jasné. „Nevzpomínám si, co se stalo,“ řekla obžalovaná při výslechu.

Matkou se nestala poprvé, rodila již potřetí, druhé dítě dala k adopci. Psychiatr a psycholog shrnuli, že Kateřina Č. nejednala v osudnou noc pod vlivem duševní nemoci, trpí však poruchou struktury osobnosti. Podle znalců má pragmatický vztah k pravdě, neprojevila skutečnou lítost.