Po letech odkladů začalo v Pardubicích čištění Matičního jezera

Je celkem pravděpodobné, že především rodiny s malými dětmi získaly v Pardubicích nový cíl pro kratší výlety.

Po několika odkladech v posledních dnech totiž začalo odbahnění Matičního jezera. „Letos práce potrvají do poloviny listopadu, čímž skončí první etapa. Další bude následovat v příštím roce,“ řekl Josef Klíma z firmy Hydro&Kov, která zakázku pro město provádí. Práce jsou podle něj rozložené na dva roky, protože v jezeře a kolem něj žijí vzácní živočichové.

Matiční jezero vzniklo v roce 1910 oddělením slepého ramene Chrudimky. Bez odbahnění by jezero časem zaniklo. Na hladině již v poslední době převládal stulík a utlačoval lekníny.

Palisády sací bagr zatlouká dva až tři metry od břehu, proluku později zaplní pytle naplněné odsátým bahnem. Dva až tři vaky na sobě zajistí zpevnění břehů. Budou mít délku 25 metrů a čtyři metry na šířku. Textilní vak vypustí z bahna vodu, novou už nenasákne.

Horní vak se po vysušení usazenin rozřízne, na něj přijde hlína, která se osází trávou a další zelení. „Jezero se zmenší, ale protože jsou zerodované břehy, vrátí se vlastně do původní velikosti,“ řekl Klíma.

Vyčištění Matičního jezera v centru Pardubic Matiční jezero je vodní plocha v Pardubicích. Jezero vzniklo v roce 1910 regulací řeky Chrudimky a oddělením jejího slepého ramene. Na břehu jezera se nachází několik významných staveb, například Vila Viktora Kříže. Vodní plocha původně sloužila proti možnému zaplavení přilehlé kanalizační sítě a zástavby. Zčásti dodnes dochovaný samotný val u koryta řeky, který přechází v „lavorovitý“ park, v případě nejvyšší nutnosti plnil přirozenou bariéru proti povodni, stejně jako poddimenzované Bubeníkovy sady. Od padesátých let minulého století je systém neudržovaný. Jezero je plné bahna, které odborná firma začala nyní odstraňovat. Práce budou rozděleny do dvou let kvůli ochraně živočichů. Zdroj: Wikipedie

Dřevěné kůly bude odborná firma zatloukat do poloviny srpna, potom začne odsávat bahno. Odstraní ho kolem 40 procent, což je odhadem 14 tisíc metrů krychlových. „Plovoucí sací bagr nasaje sediment do textilních vaků. Bagr má frézu, která rozruší sediment na dně jezera, čerpadlo nasaje sediment do potrubí a skrz něj do vaků,“ řekl Tomáš Svoboda z firmy Hydro&Kov.

Podle dřívějších zkušeností z jiných akcí strojník Miroslav Závodský očekává, že v jezeře bude hodně naházeného nepořádku od PET lahví přes železné věci po stavební suť. „Lidé se nechovají pěkně, myslí si, že voda všechno schová. Nám to ničí stroj a zdržuje práci,“ řekl strojník, který obsluhuje sací bagr.

V rozpočtu měly Pardubice odbahnění jezera už v roce 2007. Vedení města ale čekalo na vhodné dotace a přemýšlelo, jak projekt zlevnit. Odvoz bahna byl hodně nákladný. Práce proto začaly až nyní. Budou stát zhruba 20 milionů, náklady z větší části pokryje dotace z EU.