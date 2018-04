Za Matějem s leukémií přijely stovky lidí, hledá mezi nimi dárce dřeně

V pátek po poledni na fotbalovém hřišti v Miletíně vypukla akce Matějova šance na život, kterou rozjel otec mladého fotbalisty. Lékaři chlapci ve třinácti letech diagnostikovali leukémii (více čtěte v článku Zvládneme to, říká otec fotbalisty s leukémií).

Na akci dorazili i lékaři z pražského IKEM, kteří na základě krevního vzorku pro něj hledali vhodné dárce kostní dřeně. Dárci mohou pomoci nejen Matějovi, ale i ostatním pacientům, kteří trpí touto zákeřnou nemocí.

Odborníci z pražského útavu měli jednu podmínku - aby jim Matějův táta zaslal seznam, na kterém bude minimálně sto dobrovolníků, kteří jsou ochotni dostavit se na odběr vzorků.



Kučera oslovil potenciální dárce na Facebooku a ve fotbalovém klubu. Vyplatilo se, na konci března měl v ruce seznam 500 dobrovolníků.

V pátek se jich na miletínské hřiště nakonec dostavilo 680. Nejdříve vyplnili dotazník, podle něhož pracovníci IKEM vyhodnotili, zda se mohou stát dárcem. Výsledky vzorků budou známé za několik týdnů.

„Dárce se musí s pacientem shodovat nejméně v deseti bodech. Pokud se tak stane, čekají ho vyšetření. Pokud v nich uspěje, půjde na odběr kostní dřeně,“ řekla jedna ze zdravotních sester.

„Jsem nadšený, že chodí tolik lidí, co mi chtějí pomoci“

„O akci jsem se dozvěděl z Facebooku, jelikož hraji fotbal, tak jsem to věděl i odtud. Matěje neznám, ale znám jeho tátu. On píská a hrál tady fotbal. Myslím, že je to dobrá věc zachránit mladému klukovi život. Kdyby se dárce našel, byla by to paráda. Nepřemýšlel jsem ani vteřinu, když jsem viděl, že tady ta možnost je, hned jsem se přihlásil. Chodím pravidelně darovat krev, ale kostní dřeň jsem ještě nedaroval,“ uvedl Tomáš Nožička.



Matěj na akci rozdával dárcům květiny a poukázky na občerstvení.

„Dneska se cítím bezvadně. Jsem nadšený, že chodí tolik lidí, co mi chtějí pomoci. Není to jenom pro mě, ale i pro ostatní pacienty. Jsem rád, že mají takový zájem. Fotbal ještě hrát nemůžu, můžu si jít jenom zvolna zakopat s klukama. Léčba je stále stejná, beru prášky a čekám na vhodného dárce. Když jsem se to dozvěděl, byl to hrozný šok. Už bych to nikdy nechtěl zažít,“ popsal pacient.

Pomoci Matějovi i dalším mohou lidé po celé zemi. „Pokud je někdo z druhého konce republiky, může se přihlásit do registru dárců kostní dřeně na každém transfuzním oddělení. Pokud by se našel vhodný dárce pro Matěje, tak se to díky registru dozví,“ řekl organizátor události Matějova šance na život Filip Kraus.

Matějův stav lékaři před dvěma lety stabilizovali jen díky včasné diagnóze a nasazení vhodných léků. Kvůli řadě vyšetření začal chlapec zameškávat hodiny ve škole, kterých bylo skoro 500.

„I to pro něj bylo náročné. Do té doby měl několik dvojek a vyznamenání a najednou ročník končil se čtyřkami,“ řekl před rokem Matějův otec Jan Kučera.

Třináctiletý chlapec se toužil vrátit do školy a k milovanému fotbalu, který musel na nějaký čas opustit. „Kdyby se nemohl vrátit mezi partu, kterou tam mají, byl by na tom psychicky mnohem hůř,“ konstatoval.