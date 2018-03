Hollan dospěl, z rebela se stal politik, komentuje politolog brněnské tahy

Matěj Hollan (Žít Brno) se jej po 21 měsících vzdal, náměstkem primátora však zůstává dál.

„Dohodli jsme se, že gesce dopravy přejde pod investičního náměstka Richarda Mrázka a že dokončíme projekty v oblasti sociálního bydlení. Navíc posílíme oblast participativního rozpočtu,“ popsal politickou výměnu Petr Vokřál (ANO).

Jde o nápady ve „správě“ hnutí Žít Brno s Piráty, kteří se do vedení města dostali v roce 2014 na společné kandidátce. Vokřál přiznal, že se s Hollanem neshodli v názorech na koncepční věci, jako je třeba rezidentní parkování, nebo v otázkách budoucí organizace městské hromadné dopravy a investic do ní.

A právě s očekávaným rezidentním parkováním chce nyní ANO co nejrychleji pohnout. „Musíme dotáhnout některá výběrová řízení, komunikovat s městskými částmi, aby byly na konci letošního roku připravené a mohl se v nich systém v roce následujícím začít zavádět,“ doplnil primátor.

Udělali jsme řadu věcí, oznamuje Hollan

Hollan, který resort dopravy převzal v červnu 2016, bere nynější rozhodnutí jako dohodu z rozumu. „Chtěli jsme tady dovládnout v pohodě, protože nemá cenu po sobě poštěkávat půl roku před volbami,“ řekl Hollan.

Podle něj neshody v rezidentním parkování mohly být skutečně tím, co ANO naštvalo. Hollan totiž předložil před Vánocemi jinou koncepci, než město připravovalo, ale neuspěl a prošla verze původní. Hnutí jej kritizovalo i kvůli tomu, že se za poslední rok v této věci nic zásadního nepohnulo. A nepomohl ani fakt, že už přes pět měsíců není obsazená funkce vedoucího magistrátního odboru dopravy, který na Hollanův nátlak opustil dlouholetý šéf Vladimír Bielko.

Podle Hollana ale není pravda, že resort stál. „Udělali jsme řadu věcí, třeba v oblasti cyklodopravy, zlepšila se práce na tvorbě ulic, aby rekonstrukce byly posunem k lepšímu, povedlo se dohodnout s taxikáři ohledně Uberu. Část projektů, které jsme rozeběhli, budeme dál sledovat,“ prohlásil.

Za zisk z výměny s ANO přitom považuje třeba vyhlášení projektu Rapid Re-Housing, jenž si klade za cíl ukončování bezdomovectví rodin, jako oficiální politiku města. Stejně tak slíbené dokončení projektů v oblasti individuálního bezdomovectví.

Reakce na dohodu se různí. Například spolek Brno autem, který patřil k největším Hollanovým kritikům za to, že ani nemá řidičský průkaz a o dopravě nic neví, kupodivu nejásá. „Náměstek Mrázek je zastáncem nejtvrdší verze rezidentního parkování, proti které vystupujeme,“ uvedl šéf spolku Jan Mandát.

Naopak náměstek pro životní prostředí Martin Ander (SZ) má opačný názor. „Konečně se něco pohne. Rezidentní parkování tři čtvrtě roku stálo a my ho považujeme za klíčové i z hlediska životního prostředí. Tomu totiž dost škodí situace, kdy řidiči krouží kolem svého domu, protože nemají kde zaparkovat,“ posvětil Ander škatulata ANO s Žít Brno. „V radě budou sedět stejní lidé, takže se vlastně nic nemění,“ dodal.

Piráti odčerpají Žít Brno voliče i tváře

Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity chápe krok jako politický obchod, který má smysl.

„Matěj Hollan pustil oblast, za kterou ho kritizovali, a soustředí se na to, co se mu daří. I když některé jeho projekty, třeba pomoc bezdomovcům, může část voličů chápat jako rozdávání bytů,“ řekl Eibl.

Podle něj se ale jasně ukázalo, že Hollan dospěl a z rebela, který si ze všeho dělal legraci, se stal opravdový politik. „Stáhl se do sebe a zvážněl. Otázka je, co to udělá s jeho voliči. Ti by nemuseli tuto proměnu přijmout. To ale ukážou až volby,“ dodal.

A v těch zatím Hollan jasno nemá. Piráti totiž sestaví svoji vlastní kandidátku, která odčerpá Žít Brno část voličů i tváří.

„Někteří naši členové či zastupitelé se budou účastnit primárek u Pirátů a my vedeme uvnitř hnutí diskusi, jak přistoupit k volbám na úrovni města i jednotlivých městských částí. Chceme, aby témata, která jsme sem v oblasti sociální a kultury vnesli, zůstala,“ poznamenal Hollan.