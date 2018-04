Máte doma muzejní kousek?

I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit do projektu Máte doma muzejní kousek?, který připravil kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci s Národním technickým muzeem (NTM). Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu budou mít všichni až do konce roku 2018.