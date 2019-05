Letošní metalová přehlídka ve Vizovicích láká na Avantasii nebo Uriah Heep

7:52

Do startu festivalu Masters of Rock zbývají ještě dva měsíce, fanoušci si však už mohou plánovat, na jaké kapely vyrazí. Největší přehlídka tvrdé hudby v Česku, která se koná od 11. do 14. července v areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku, už zveřejnila program.