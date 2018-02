Masopustní průvody rozveselí celou Vysočinu

Rozšafné skotačení se v sobotu 10. února rozmůže v Kamenici nad Lipou a v Telči. Masopustní průvod bude v Kamenici nad Lipou vycházet z nádraží v 11.00 a pokračovat městem a před radnici, kde starosta předá průvodu vládu nad městem. Zábava bude pokračovat na nádvoří místního pivovaru a chybět nebude ani soutěž o nejlepší masku. To v Telči se tradiční lidová veselice s folklorním souborem Podjavořičan odehraje na náměstí Zachariáše z Hradce. Průvod masek vyjde ve 14.00, o příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka a celý program vyvrcholí „pochováním basy“. Od 10.00 dopoledních navíc město provoní vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru nebo tlačenky.

Masopustní jarmark pobaví v Havlíčkově Brodě v neděli 11. února. Průvod maškar vyjde přibližně ve 14.00 ze Skaut klubu v Horní ulici a pokračovat bude na Havlíčkovo náměstí. Tady si návštěvníci pochutnají na koblížcích, zabijačkových dobrotách nebo třeba medovině. Hudební doprovod zajistí Havlíčkobrodská dechovka a tradičně vystoupí folklorní soubor Kalamajka. Na pódiu to pak za všechny hříchy města „odskáče“ kobylka, ale nakonec vše dobře dopadne.

Milovníci dobré zábavy se můžou těšit ještě na tradiční masopustní úterý. To drží v Jihlavě, v Pelhřimově nebo v Humpolci.

V krajském městě vypukne 13. února v 15.00 na Masarykově náměstí. Na venkovní scéně sehrají herci Horáckého divadla Jihlava masopustní férii, děti se můžou těšit na klaunérii a chůdové divadlo. K tanci i poslechu zahraje multižánrová kapela Tygro, kombinující prvky balkánu a kleztmer s moderními žánry. Už od 10.00 dopolední budou k dostání zabíjačkové speciality od farmářů z Vysočiny, v odpoledních hodinách pak zabíjačková polévka, svařák, teplý mošt s kořením, medovina a tradiční masopustní koblihy. Masopustní průvod v čele s herci Horáckého divadla Jihlava se vydá ulicemi centra města v 16.30 za doprovodu dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava. Rej tradičních masek Horáckého souboru písní a tanců Vysočan si můžete užít zpovzdálí nebo se se svou originální maskou zapojit.

Ve stejný den se chystá masopustní srocení masek a maškarádů v Pelhřimově. Dojde k němu na náměstí po 15.00 odpolední, půl hodinu před tím bude průvod i s koňmi vycházet od kulturního domu Máj. Jakmile dojde na náměstí, budou konšelé žádat místostarostu města o dočasné předání vlády nad Pelhřimovem. Program slibuje masopustní historické drby, starostenské pivečko, jarmark, skočnou, masopustní zvyky i zabijačkové hody a volit se bude i nejsympatičtější, nejtradičnější a nejhezčí a nejlepší dětská maska. A to by nebylo město rekordů, kdyby nebylo nějaké nej – řezník Prokeš přichystá obří několikametrovou tlačenku, na které si pošmáknou všichni přítomní. Průvod vyrazí v úterý také Humpolcem. Vyjde v 10.30 od České zemědělské akademie a přes náměstí a za doprovodu muziky dojde až do Školní ulice. Také tady budou volit nejoriginálnější masku průvodu.

Masopust označovalobdobí od Tří králů až do Popeleční středy. Čas veselí a hodování vrcholil v poslední masopustní dny, těsně před čtyřicetidenním půstem před Velikonocemi. Protože bylo potřeba najíst se opravdu vydatně, na svátečním stole nesměly chybět koblihy, boží milosti, klobásky, slanina, pálenka a víno. Bujará zábava končila o půlnoci před Popeleční středou. Následující ráno ještě lidé naposledy pojedli mastné rohlíky nebo koblihy, oběd už byl ale přísně postní…