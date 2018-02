Masopustní jarmark nabídne masky, zábavu i polní kuchyni

Období zabijaček a bujaré zábavy každoročně připadá na přelom zimy a jara a ohlašuje čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Tato milá tradice v posledních letech znovu ožívá i ve městech, a to hlavně v podobě masopustních jarmarků. I Bohumíňáci budou mít možnost vybírat ve stáncích ze široké škály tradičních a regionálních výrobků nebo v polní kuchyni ochutnat nejrůznější dobroty úzce spjaté s obdobím fašanku, především zabijačkové speciality.

To vše nabídne masopustní jarmark, který pořádá městská agentura K3 Bohumín v pátek 16. února. Jarmarečním veselím ožije náměstí T. G. Masaryka, kde nebude chybět hudební doprovod v podobě frýdlantské formace Sluníčko ani průvod maškar s medvědem a dalšími maskami.



„Oslavy fašanku v centru Bohumína potrvají od osmi do tří hodin odpoledne. Kdo by chtěl v masopustní zábavě pokračovat, může dorazit na pochování basy do Starého Bohumína. Náš poslední ples sezóny hostí dům Pod Zeleným dubem od sedmé hodiny večerní,“ upřesnil ředitel K3 Karel Balcar.

Páteční jarmark je příjemným bonusem k farmářským trhům, které si za loňský rok získaly řadu příznivců. Svou premiéru si odbyly přesně před rokem a pod názvem Slezský rynek se opakovaly jednou měsíčně, pořadatelé jim vyhradili středu. „Ani letos nebudou lidé o tuto celoroční akci ochuzeni, dohodli jsme se s prodejci na pokračování trhů i v tomto roce,“ potvrdil Balcar.