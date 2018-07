První oběť bezdoplatkových zón. Karvinská ubytovna Mašinka končí

Mašinka se neřadila k místům, kterými by se město chlubilo. Když se k ní přičetla nevzhledná budova tamního nádraží, nepatřil příjezd vlakem do Karviné k atraktivním zážitkům. V červenci ubytovna svůj provoz ukončí.



Vlastník, SŽDC, ji pronajímal místnímu podnikateli. Ten už nad ukončením provozu Mašinky přemýšlel ve chvíli, kdy byla ubytovna v únoru zařazena do bezdoplatkové zóny. Její noví nájemníci tak už nemohli využít k úhradě nájmu doplatky na bydlení. „Ve městě jsou problémovější místa než tato ubytovna. Je možné, že budu muset její provoz přinejmenším omezit,“ tušil tehdy Andrej Kosť.

Teď mu SŽDC ulehčila rozhodování. „Po jednání zástupců SŽDC s nájemcem se dohodlo ukončení nájmu k 31. červenci,“ potvrdila mluvčí Kateřina Šubová. Důvody, proč Mašinka končí, ale SŽDC nechtěla komentovat. Z vyjádření zástupců města je však patrné, že to bylo právě na podnět radnice.



„Potvrdilo se, že jsme v únoru postupovali správně, když jsme v dané lokalitě vyhlásili bezdoplatkovou zónu a vyvolali jednání se SŽDC,“ uvedl primátor města Jan Wolf. Magistrát chce mít z hlavního nádraží důstojný vstup do města. V plánu je i rekonstrukce samotné nádražní budovy.

Bezdoplatkové zóny všude kromě nejhorší části města

Provozovatel Andrej Kosť tvrdí, že kdyby to neudělala SŽDC, musel by zřejmě Mašinku za pár měsíců zavřít sám: „Ať už kvůli chystané rekonstrukci nádraží, nebo stavu pokojů, který by si žádal investice. Ty už by se mi zřejmě nevyplatily.“ S podnikáním u kolejí ale zcela nekončí. Na hlavním nádraží provozuje i stejně nazvanou restauraci.

Ubytovny Mašinka a Majáček byly prvními místy zařazenými do bezdoplatkové zóny v Karviné. Jejich zavádění vedení města dlouhodobě propaguje a v těchto měsících pracuje na tom, aby se zóny rozšířily na území celého města. Výjimkou má být vyloučená lokalita části Nového Města zvaná Osmistovka.

Zavádění zón vadí části opozice. „Dopady plánovaného opatření k rozšíření bezdoplatkových zón mohou být zásadní pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou senioři, samoživitelky a mladé rodiny,“ uvádí Zuzana Klusová z Pirátské strany a podotýká, že pakliže se Osmistovka stane jediným místem, kde budou moci noví nájemníci doplatky na bydlení pobírat, bude se situace v této vyloučené lokalitě jen zhoršovat.

Město ovšem trvá na tom, že chce ochránit „zdravé“ části města. „U lokality Karviná-Ráj běží termín pro podání námitek, u Mizerova se řeší poslední úpravy před zveřejněním na úřední desce a ostatní lokality byly zaslány v souladu se zákonem k projednání policii,“ dodal mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.