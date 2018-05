Odposlechy přehrané u soudu svědčí o vlivu lobbisty Dědice v Ostravě

Jsem nevinný, obžaloba je vykonstruovaná, státní zástupce si vymýšlí a nerozumí ekonomice, opakoval dosud Dědic. Žalobce Vít Koupil byl ve složité pozici. Řada svědků odmítla před soudem mluvit, ostatní většinou tvrdili, že nic neví, nebo už si moc nepamatují.

Při přehrávání Dědicových telefonních hovorů, které začala policie odposlouchávat v roce 2012, se situace změnila. Soudce Igor Krajdl pustil první záznamy v pondělí a pokračoval v tom až do čtvrtku, kdy odročil pokračování hlavního líčení na 17. září.

„Hovory se netýkají žalovaných zakázek,“ komentoval většinu nahrávek klidným hlasem Dědic a dodal, že zakázky jsou z minulých let.

Žalobce: Myslím, že zazněl silný důkaz

Některé pasáže ale zaujaly soudce natolik, že je přehrál opakovaně. Výmluvná byla věta, kterou vyslovil v červnu 2012 obchodně-technický ředitel Pragoimexu Jiří Hána.

„Můžeš vystavit faktury na další vozidla,“ sdělil do telefonu muž, který je nyní obžalovaný společně s Dědicem a dalšími šesti lidmi i čtyřmi firmami včetně Pragoimexu.

„Nechci komentovat jednotlivé hovory,“ řekl MF DNES Koupil. Ale dodal: „Myslím, že zazněl silný důkaz podporující tvrzení obžaloby.“

Podle ní Dědic ovlivnil tři zakázky na modernizaci tramvají pro Dopravní podnik Ostrava. Za to měl od vítězného Pragoimexu dostávat čtyři procenta z ceny, tedy téměř milion za každý vůz. Celkem měl za šest zakázek získat na úplatcích přes 30 milionů.

Rozsudek? Snad v půlce příštího roku

Koupil navrhl přehrát asi 250 hovorů, aby dokázal, že Dědic měl na ostravské městské společnosti velký vliv, ačkoli nebyl jejich zaměstnancem ani s nimi neměl uzavřené žádné smlouvy. Jeho vliv měl vycházet z úzkých vztahů s politiky, hlavně sociálními demokraty.

Potvrdil to i hovor z června 2012 mezi Dědicem a tehdejší náměstkyní primátora Simonou Piperkovou (ČSSD). Probírali otázky týkající se politiky i městských firem včetně Dopravního podniku Ostrava. Dědic zmínil, že v něm má vliv už osm let – i prostřednictvím Vojtěcha Mynáře.

„A myslíš, že Vojta je ten správný, kterého umíš použít?“ ptala se Piperková. „Není, já ho potřebuji na to, aby tam vedl tu dozorčí radu,“ odpověděl Dědic. A pokračoval: „Jestli si někdo, například Adam (Rykala – pozn. red.), myslí, že vyhráli a dají Alešovi Boháčovi předsedu dozorčí rady, dají tam Jirku Srbu a spol... Simono, já jsem nedělal osm let a nestaral se o něco, aby nějaký kulak mi to rozkulačil v celé Ostravě. To mi věř, jako to fakt ne.“

Podle žalobce odposlechy prokazují Dědicův vliv na ostravské městské společnosti i nedůvěryhodnost svědků. „Někteří lidé soudci tvrdili, že se s Dědicem nesetkávali, ale hovory potvrzují opak,“ říká Koupil.

Po tom, co slyšel, řekl soudce, že zvažuje změnu nebo rozšíření žaloby o trestný čin zneužití informací v obchodním styku. Zatím to ale neudělal a vývoj komentovat nechtěl.

„V současnosti jsou skutky stále kvalifikovány dle obžaloby. Obsah provedených důkazů nemůže soud komentovat, jelikož jde o probíhající trestní řízení. Důkazy nelze hodnotit jednotlivě a selektivně, mohlo by to ohrozit smysl a účel trestního řízení. Bude třeba vyčkat až odůvodnění rozsudku,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jiří Barč.

Kdy padne rozsudek, není zatím jasné. „Soudce doufá, že v polovině příštího roku,“ naznačil Barč.