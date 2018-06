Deviant ne, narušený ano, posoudili znalci obžalovaného z vraždy dívky

Muž má ale podle znalců narušenou osobnost. „Jeho ambice byly vyšší než jeho schopnosti,“ prohlásil dnes na adresu šestatřicetiletého muže psychiatr Michal Hessler. To podle něj ovlivnilo strukturu Chloubovy osobnosti, jejíž změny se už očekávat nedají.



Psycholožka Štěpánka Tůmová označila Chloubu za nevyzrálého člověka, který není empatický ani zdrženlivý, nemá sebenáhled a fabuluje.

„Pokaždé vypovídá jinak. Osobnostně ani povahově se už vzhledem ke svému věku nezmění,“ řekla Tůmová, která míní, že obžalovaný by v budoucnu mohl znovu selhat.

Znalci se shodují, že obžalovaný by se na svobodě mohl dostat do situací, kdy by páchal protispolečenskou činnost.



Sexuolog Luděk Daneš u Chlouby žádnou deviaci nezjistil, jen jeho zálibu ve velmi mladých dívkách na rozhraní dospívajících až dospělých žen.

Obžalovaný znal obě děvčata, která spolu kamarádila, už déle. Jezdila k němu do Doubice kvůli koním, které tam choval.

Se starší z dívek, šestnáctiletou, chodil a intimně se s ní stýkal. Její nevlastní sestra ale minule vypověděla, že její příbuzná s Chloubou udržovala vztah jen kvůli penězům.

Škrcení na chalupě

Vyšetřování ukázalo, že loni 23. září Chlouba v doubické chalupě obě dívky svazoval a několik hodin škrtil šňůrou, provazem i opaskem.

Přiznal, že nejprve škrtil starší z dívek, až ztrácela vědomí. Ta s ním v té době byla v chalupě sama. Svazování s ní prý praktikoval už dříve při intimních chvílích. „Chtěl jsem zkusit drsnější škrcení. Neprotestovala,“ vylíčil Chlouba.

Její mladší kamarádka byla venku se psem, a když se do chalupy vrátila, Chlouba zaútočil i na ni. Podle obžaloby školačku spoutal a omotal jí kolem krku provaz, kterým ji předtím přivázal ke schodišti. Dívka zemřela na udušení. Její tělo pak ukryl do sklepa.

Starší dívka škrcení přežila, Chlouba ji podle žalobce naložil do auta a odvezl do dvacet kilometrů vzdálené České Kamenice, kde ji vysadil a odjel.

Smrt si nemohla způsobit sama, řekla lékařka

Znalkyně z oboru zdravotnictví Andrea Vlčková ve čtvrtek u soudu vyvrátila tvrzení obžalovaného, že se mladší z dívek uškrtila vahou vlastního těla, když byla přivázaná.

Charakteristika zranění zemřelé školačky podle ní odpovídá tomu, že byla uškrcena zezadu. „To si rozhodně nemohla způsobit sama,“ zdůraznila Vlčková.

Lékařka je také přesvědčená, že starší z dívek přežila útok obžalovaného jen se štěstím. Chloubovo tvrzení, že dovede sílu škrcení uhlídat tak, aby neublížil, ale zanechal jen stopy, považuje Vlčková za nesmyslné.

Matka zesnulé omluvu nepřijala

Při prvním soudním líčení se Chlouba rozbrečel. Řekl, že je mu líto, co se stalo a že si neumí představit, co prožívají rodiče obětí. „Z vazby jsem jim poslal omluvné dopisy. Modlil jsem se, aby vše zvládli. Nebyl to žádný plán ani úmysl,“ tvrdil.

Matka zesnulé dívky se dodnes léčí s psychickými problémy, které jí způsobila smrt dcery. Zoufalá žena se soudu svěřila, jak je pro ni hrozné, že přišla o tak šikovné a krásné dítě, a jaká muka prožívá.

Než své dceři dovolila na chalupě v Doubici přespat, s Chloubou prý mluvila. Myslela si, že je tátou dceřiny šestnáctileté kamarádky, protože tak působil. Jeho omluvu za smrt dcery žena u soudu nepřijala.

Obžalovaný Martin Chlouba před ústeckým soudem: