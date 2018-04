Zdatný vyjednavač Ander se chce stáhnout z vedení Brna, přednost má rodina

Podzimní komunální volby můžou znamenat konec minimálně pro dva výrazné představitele současného vedení Brna, které navíc spojuje jeden dlouholetý (a zdá se, že neúspěšný) boj – za zachování vlakového nádraží v centru.

Zatímco Matěj Hollan (Žít Brno) poté, co dostal košem od Pirátů, stále hledá způsob, jak poskládat kandidátku, druhý primátorův náměstek Martin Ander (Strana zelených) oznámil, že v příštím volebním období už o tuto funkci nestojí a nechce být ani radním.

Zelené tak do voleb v Brně povede místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková. Ander bude kandidovat až z šestého místa. „Dávám tím najevo, že stojím o funkci řadového zastupitele, ale nikoli o exekutivní funkci ve vedení města. Chtěl bych tímto i dát prostor personální obměně ve vedení Zelených,“ sdělil náměstek, který má na starosti územní plánování a životní prostředí.

Důvod k tomu má prostý. „Mám tři malé děti. Práce ve vedení města vyžaduje plné nasazení, prakticky 24 hodin denně, s rodinným životem je téměř neslučitelná a já teď chci věnovat rodině víc času,“ uvedl na vysvětlenou.

Naším cílem je sedm mandátů, vyhlásila nová lídryně

Ander je náměstkem primátora podruhé. Poprvé tuto funkci zastával za Romana Onderky (ČSSD) v letech 2007 až 2010. V následujícím volebním období přešli Zelení do opozice, nyní jsou opět v koalici. Za tu dobu se mu podařilo prosadit například zlevnění ročních šalinkaret pro lidi platící v Brně odpad, zřídit kancelář městského architekta a už dříve se zasadil například o čistší přehradu.

Zato o nádraží v centru své koaliční partnery nepřesvědčil. Nicméně Ander odmítá, že by rozhodnutí o odchodu z vedení Brna jakkoliv s tímto neúspěchem souviselo. O svém dalším působení zatím moc nepřemýšlel. Původním povoláním učitel matematiky se domnívá, že by spíše hledal uplatnění, v němž by využil zkušenosti z řízení města. „Je to ale ještě předběžná otázka. Mám teď plnou hlavu věcí, které řešíme na městě,“ vyjádřil se.

Strana má momentálně v zastupitelstvu čtyři členy, Zelení ale předpokládají, že Andera z šestého místa lidé zvolí. „Naším cílem je mít sedm mandátů,“ konstatovala lídryně kandidátky Flamiková.

Dvojkou na kandidátce bude marketingový manažer Jan Perla, trojkou starostka Jundrova Ivana Fajnorová, čtyřkou religionista Matouš Vencálek a pětkou starostka Komína Milada Blatná. Sedmičkou zastupitelka Židenic Jana Šťastná, osmičkou radní Brna-střed David Oplatek.

Současná brněnská i krajská zastupitelka a starostka Nového Lískovce Jana Drápalová bude kandidovat až na devátém místě. Další z výrazných osobností této strany, Mojmír Vlašín, mezi prvními devíti představenými kandidáty úplně chybí.

Osud Žít Brno je stále nejasný

Flamiková se chce zaměřit hlavně na podporu pěší a cyklistické dopravy, ochranu ovzduší před znečištěním a adaptaci města na klimatické změny. „Zachytávání dešťové vody ve městě, větší podpora péče o zeleň a zvyšování množství stromů v ulicích by měly pomoci chránit město před vlnami veder, která zažíváme čím dál tím častěji,“ vyjmenovala. Na Brně-střed je známá také svou podporou zavádění rezidentního parkování.

Podle šéfa katedry environmentálních studií na Masarykově univerzitě Bohuslava Binky, který Zelené dlouhodobě sleduje, má strana zaměřující se na ochranu přírody potenciál ve volbách uspět i bez výrazného Andera.

„Je to výborný vyjednavač a pracovitý politik všedního dne. Obě silné stránky ale platí i pro Jasnu Flamikovou. Brněnští Zelení mají navíc oproti straně na národní úrovni dvě zásadní výhody. Vystupují jednotně a je za nimi vidět práce na městské úrovni,“ zhodnotil Binka.

To osud koaličního partnera – hnutí Žít Brno, s nímž se Zelení shodovali třeba právě v otázce polohy nádraží nebo podpory cyklistické a pěší dopravy, je stále nejasný. Hollan minulý týden v rozhovoru pro MF DNES řekl, že končit nehodlá a během několika týdnů představí, jak hodlá hnutí k volbám přistoupit. Ve středu jasnou představu ještě nechtěl popsat.

Jeho původní záměr byl spojit se s Piráty. V primárkách této strany uspěl z Žít Brno ale jen Martin Freund. Ten odmítl další postup hnutí komentovat. „Žít Brno zatím nikam nekandiduje. V téhle chvíli jsem na kandidátce Pirátů a podílím se na přípravě jejich volebního programu,“ řekl Freund.