Márnice, pitevna a kaple se mohou přeměnit na Muzeum zmizelých Sudet

Chtějí jím nejen zabránit chátrání budovy, ale také připomenout český dluh k nevypořádané minulosti. Ten podle Archy provází osud zdejší krajiny poznamenané i poválečným vyhnáním původního obyvatelstva. Český dluh muzeum představí v kontextu předcházejícího násilí Němců na Židech i Češích.

„Tyto události ve svých důsledcích tragicky poškodily naše město i kraj. Bývalé Sudety se do dnešních dnů s následky historie ukončené právě vyhnáním Němců dosud nedokázaly vypořádat. Historická paměť a vztah ke krajině byl zásadně narušen s fatálními důsledky pro další léta,“ uvedl za iniciativu Michal Odvody.

Muzeum má podle něj přinést chybějící podněty ke znovuobjevení ztracené identity města i kraje, pouta mezi lidmi a krajinou i k reflexi společné česko-německo-židovské historie. „Otevřít by mělo i zde, v Karlových Varech, dosud chybějící debatu o násilném ukončení staletého soužití Čechů, českých Němců a českých Židů a jeho příčinách i důsledcích,“ vysvětlil.

Místo muzea je podle něj symbolické, neboť právě v tomto městě byl formulovaný takzvaný Karlovarský program, který naplnil snahy českých Němců rozdělit české země na českou a německou část. Poslední vlak s německými vysídlenci odjel z Karlových Varů–Dvorů 29. října 1946. „Ten také ukončil staleté soužití Čechů, Němců a Židů v lokalitě,“ upozornil Michal Odvody.

Márnici, pitevnu a kapli označil za charismatické, tajemné a důstojné místo. To podle něj bude schopné unést příběhy vzájemné nenávisti i zločinů a dokáže je přeměnit v pokornou cestu k odpuštění.

Archa zároveň uvažuje i o tom, že by stávající budovy doplnila o soudobou novostavbu, přístavbu či umělecké dílo. To by symbolizovalo budoucnost a potenciál pro spolupráci potomků poškozených všech stran. „Nezbytná bude úprava širšího okolí dnes nevyužívané budovy,“ popsal Michal Odvody.

Památkově chráněná budova patří městu a ArchaVary už se na jeho radní obrátila s žádostí o zpřístupnění prostor. Zároveň ji zajímá i archivní dokumentace objektu. Poté, co se se vším seznámí, chtějí o dalších plánech jednat jak s městem, tak karlovarským muzeem. Poté předpokládají, že by kvůli projektu oslovili zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení, Židovské obce Karlovy Vary, kraje a dalších.