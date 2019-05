S koncem Velké ceny už se smiřuji, přiznává brněnská primátorka

„Zpočátku jsem variantu, že budu primátorkou, považovala téměř za nereálnou,“ říká Vaňková, která dnes vede koalici ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Pirátů.

Ve funkci primátorky jste zatím méně výrazná než vaši předchůdci. Poznávají vás už lidé na ulici?

Skutečně se stává, že mě lidé na ulici poznávají. Prozatím jsou to velmi příjemná setkání, dosud mě nikdo nezastavil, aby mi sdělil své negativní postoje.

Ozývají se však i hlasy, že jste se do funkce tak trochu prolhala, například kvůli slibům týkajícím se dopravy.

Takové hlasy se samozřejmě ozývat můžou, já ale vím, že vše, co jsem říkala, byla pravda. Žádné lži jsem se nedopustila.

Nicméně na jednom z vašich billboardů byl nápis „Váš hlas proti parkovacím zónám“ a guma mazala modrou čáru, vy sama jste slibovala, že zrušíte poplatky za rezidentní parkování, protože je to nově uvalená daň na Brňany. Nic z toho se ale nestalo. Jak to?

ODS nikdy neříkala, že chce zrušit rezidentní parkování, vždy to bylo o zrušení poplatků.

Proč to tedy bylo na billboardech?

Na našich billboardech to určitě nebylo, byl možná jeden billboard spolku Brno autem.

Na něm bylo i logo ODS, protože jste šli do voleb společně.

Říkám, že na billboardech ODS takový nápis nebyl. Nikdy jsem neřekla, že bych chtěla zrušit rezidentní parkování. Říkala jsem, že chceme zrušit poplatky pro pilotní fázi.

Což se ale taky nestane, protože i ve vámi změněném systému jsou zachované.

V koalici jsme se dohodli, že ve změněném režimu, který plánujeme spustit od září, poplatky budou, ale ve výrazně nižší částce, kterou považujeme za administrativní.

K nové podobě modrých zón se už ale ozvalo vedení Brna-střed, které chce některé věci změnit. To jste podobu nemohli projednat dopředu, když je tam ODS také hlavní politickou silou a vy sama přímo zastupitelka? To tak budete postupovat i v jiných projektech, tedy nespolupracovat?

Rezidentní parkování jsme s městskou částí samozřejmě projednávali. V koalici na magistrátu byla ale snaha co nejméně oblastí regulovat celodenně, jako se to děje v historickém centru a prstenci kolem něj.

A právě ten chce Brno-střed rozšířit. Váš stranický a koaliční kolega Petr Kratochvíl, který má v gesci dopravu, prohlásil, že by neměl být problém systém změnit, když bude smysluplný. Proč jste tím směrem nešli už od začátku?

Nemyslím si, že bychom systém teď nějak zásadně měnili. Můžeme o tom debatovat, ale rozhodně bych nic nepředjímala, protože je to i o vyjednávání v rámci koalice.

Mám tady dva dokumenty – jeden nese název Koaliční smlouva, druhý Hlavní teze programového prohlášení. Čím se tato koalice řídí? Co je pro ni stěžejní?

Hlavní teze programového prohlášení byly prvním dokumentem, který jsme podepsali hned na začátku, když jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat. Koaliční smlouva vznikala až v následujících dnech a rozpracovává první dokument.

V tezích je zmíněna příprava centrálního objektu magistrátních služeb, tedy jednoho „superúřadu“, ale v koaliční smlouvě o něm není ani slovo. Proč?

Víme o tom a myslím si, že k tomu došlo omylem, že jsme ho do konkrétní kapitoly koaliční smlouvy zapomněli zapracovat.

Takže tento projekt, o němž mluvili před volbami především koaliční Piráti, byl jen opomenut?

Domnívám se, že to tak je.

Jak v koalici spolupracujete? Chcete, aby každá strana se vším souhlasila, nebo se stává, že někdy někoho přehlasujete?

Z mého pohledu jsme nenarazili na nějaký velký problém. U zásadních rozhodnutí se snažíme, abychom měli stejný názor nebo nalezli kompromisní řešení, což se týká třeba rezidentního parkování. Pak jsou věci, které nejsou tak zásadní, nebo mají naopak význam pro určitý subjekt, takže ten se pak vyjádří jinak. Piráti se například jasně vymezují proti jakýmkoliv kamerám, takže kdykoliv je na radě bod, který se jich týká, Piráti jsou proti.

Naopak vy jako ODS jste byli na radě přehlasováni u sociálních projektů na zabydlování rodin a lidí bez domova, které by navazovaly na ty, které v Brně rozjela minulá koalice. Má skutečně koalice programový průnik, když se neshodnete v tak velké oblasti, jako jsou sociální věci?

My se ale shodujeme, zabydlování je jen velmi úzká výseč sociální problematiky. Neříkám, že není významná, ale nelze říci, že když nemáme na tuto jednu konkrétní věc úplně stejný názor, nemáme proto shodu v sociální oblasti.

U sociálních projektů jste jako koalice vyčlenili 60 bytů na dva roky do dvou dotačních výzev. Do té, která navazuje na brněnské projekty zabydlování rodin a jednotlivců Rapid Re-housing a Housing first, je to 20 bytů na dva roky. Proč tak málo a proč ODS nebyla pro?

Je potřeba si uvědomit, že peníze z dotací směřují na platy sociálních pracovníků, kteří se těm lidem budou věnovat. Na opravy bytů musí jít peníze z rozpočtu. Problémem je také dotační podmínka, která je odůvodnitelná, ale dělá nám potíže, a to že minimálně 70 procent bytů musí být mimo vyloučené lokality. Obáváme se, že ji nebudeme schopni naplnit.

Nicméně zastánci brněnských projektů říkají o druhé dotační výzvě, na niž kladete větší důraz, že se opět budou jen tvořit ghetta. Problém sociálního vyloučení se tím vlastně nevyřeší.

Proto jsem říkala, že podmínka je odůvodnitelná, ale pro Brno hůř realizovatelná. Druhá výzva je pro nás lépe nastavená.

V Brně je přes tisíc neobydlených a neopravených bytů. Plánujete dávat více peněz i na rekonstrukce, aby městské domy zbytečně nechátraly?

Bude to otázka při tvorbě rozpočtu na příští rok. Je možné, že se tam tato položka objeví.

Když ale bude více opravených bytů, budou mít lidé vyšší šanci sehnat normální bydlení, budou platit nájem do rozpočtu, třeba si sem přehlásí i trvalé bydliště, což znamená i více peněz na daních do rozpočtu. Nestojí za to, třeba si vzít na opravy úvěr?

Takto jsme o tom zatím nejednali.

Jasná shoda v koalici však byla na podání žaloby na určení vlastnictví problematických staveb na městských pozemcích v lokalitě za Lužánkami. Vlastnictví si nárokují firmy podnikatele Libora Procházky. Na které společnosti se žaloba vztahuje?

Žaloba se týká těch staveb, o nichž pan Procházka tvrdí, že jsou ve vlastnictví firem Czechcity, společností LP Expo a Masada už ne.

Nicméně i ty jsou důležité, pokud se má za Lužánkami někdy v budoucnu stavět nový fotbalový stadion. A ty jsou v bodě nula. Jak se to tedy bude dál řešit?

Myslím, že by záležitosti kolem firmy LP Expo a Masada mohly být vyřešeny smírně. Zásadní je ale problematika s firmou Czechcity. Slibuji si, že by nám soud mohl dát určitý návod, podle něhož se pak může vyvíjet jednání o případné dohodě.

Nezablokovali jste tím celou situaci na řadu let, jak tvrdí hnutí ANO?

Skutečně to může trvat mnoho let. Obecně říkám, že je lepší dohoda, ale ta musí být výhodná pro obě strany. Ta předtím nebyla, takže nezbývá než se soudit.

V současné době řešíte finanční problémy kolem MotoGP. Vláda vám neschválila původně vyjednanou dotaci 65 milionů, ale jen 39 milionů. Proč jste neuspěli a nepřesvědčili ani premiéra?

Ta otázka by mohla znít, proč paní ministryně pro místní rozvoj, která tuto dotaci navrhovala, nepřesvědčila pana premiéra. Ta by měla být tou osobou, které by se to mělo podařit, nikoli já. Snažili jsme se o to však všichni společnými silami.

Sdělili vám důvody nižší dotace?

Oficiálně je neznám, můžu jen dovozovat z jednání. Pan premiér říkal, že částka 39 milionů je dostatečná, protože nám stačila i loni. Když jsme řekli, že nestačila, druhý argument byl, že by Brno a Jihomoravský kraj měly ze svých rozpočtů přispívat více a Automotodrom snížit svoje požadavky.

Tedy za nájem a další servis při závodech, což je dohromady zhruba 50 milionů.

Přesně tak, případně, že by tak měl učinit i promotér závodů společnost Dorna.

Co teď bude? Zvýší Brno a kraj příspěvky? Chybějících zhruba 25 milionů na rozpočty kraje a Brna není až tak vysoká částka.

Primárně se snažíme přesvědčit vládu, aby změnila rozhodnutí. Pokud ne, dovedu si představit, že budu navrhovat zastupitelstvu navýšení o pět milionů. Ale to není věc, která by nám situaci vyřešila. Ani si nejsem jistá, jestli by vyšší částka byla vhodná. MotoGP je symbolem Brna, ale nemyslím si, že by město mělo dávat do akce více peněz než stát, protože hlavní příjmy ze závodů jsou daně do státního rozpočtu.

Ve vzduchu tak visí reálná varianta, že za vaší koalice Velká cena v Brně skončí.

Ano, je to věc, se kterou se postupně smiřuji. Stále ale doufám, že se to nestane.

Kromě toho, že jste zastupitelkou Brna-střed a primátorkou, jste také krajskou zastupitelkou. Nejste trochu ve schizofrenní situaci, že jste na kraji v opoziční lavici a zároveň z postu primátorky musíte spolupracovat s vedením kraje?

Naopak si myslím, že je to ku prospěchu. Vztahy s panem hejtmanem jsou velmi dobré. Za město můžu díky mandátu zastupitelky prosazovat zájmy města, jak to měl i pan Vokřál, když byl primátorem.

Ale ne z opozice jako vy.

Na kraji je velmi malé množství věcí, kde by docházelo k rozdílnému hlasování koalice s opozicí, sama často hlasuji s koalicí. Ve srovnání s městem je to jiný přístup.

Jak tedy budete hlasovat, pokud se dostane na jednání krajského zastupitelstva odkup polovičního podílu ve společnosti Technologický park od soukromé firmy? ODS se staví proti odkupu, nicméně druhou polovinu akcií ve společnosti má město Brno, kde vaše koalice vnímá podíl jako strategické vlastnictví.

V tuto chvíli to neumím předjímat. Z pohledu kraje si ale nemyslím, že je to šťastný krok. Jihomoravský kraj by se tím stal nejzadluženějším.

Vaše koalice říká, že je strategické mít ve společnosti podíl, stejně argumentují i zastánci odkupu z krajské koalice.

Jenže kraj v tuto chvíli není vlastníkem, Brno ano a nemusí se kvůli tomu zadlužovat. Je to dobrý argument, ale nejsem ztotožněna s tím, že by se měl kraj takto zadlužovat.