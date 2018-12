Před třiceti lety šlo o podvod. Teď bude koncert Marillion opravdový

Západní evropští rockeři naživo a v Brně. To bylo v létě 1989 jako sen. Takže, když se tehdy po Brně rozneslo, že v Mariánském údolí vystoupí skupina Marillion, které se přezdívalo druzí britští Genesis, šly lístky na dračku. A vyprodáno je i nyní po téměř třiceti letech v sále brněnského Sono Centra na stejnou kapelu. Rozdíl je jen v tom, že dnes večer sem má kapela opravdu v rámci svého evropského turné namířeno, kdežto tehdy to byla bouda, jeden z největších skandálů v dějinách československé pop music. Dobrodruh Ludvík Suchý podvedl nejen tisíce fanoušků, ale i zástupce oficiálních institucí, které akci zaštítily.

„Věřím, že řada lidí, kteří dnes budou v sále, na ten koncert měla lístky už tenkrát. Já bych ho taky tenkrát také koupil, kdybych se včas nedozvěděl, že je to podvod. Chystal jsem se tam. Teď jsem se napsal na guest list a půjdu se podívat,“ říká majitel Sono Centra Jiří Štopl. Hudebníci do Brna dorazí během dneška z Budapešti, kde koncertovali v pátek. „Měli zvláštní požadavek, dovezou si vlastní analogový pult. My ho máme také, ale oni jsou nejspíš zvyklí na svoji barvu zvuku. Pult je tak rozměrný, že jsme kvůli němu museli přemístit některá sedadla,“ upřesnil Štopl. Ten si na atmosféru před více než třiceti lety vzpomíná. „Měla to být velká událost, lístky se prodávaly někde na Běhounské a hodně se o tom mluvilo,“ doplnil.

A dokonce i psalo. Po pádu komunismu v roce 1993 událost popsali v knížce Podfuk za milion aneb Aféra Marillion autoři Josef Veselský a Jiří Florian. A popsal ji i Radek Dreisler pro hudební portál muzikus.cz. Podle nich všechno začalo v červnu 1989. Tehdy se činovníkovi jedné z brněnských poboček Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), který mimo jiné mohl organizovat i koncerty a větší akce, ohlásil třidvacetiletý Ludvík Suchý s tím, že má nabídku, která se neodmítá. Představil se jako pracovník Krajského kulturního střediska v Brně a odkázal se na své styky v zahraničí a slíbil, že do Brna doveze některou z velkých hudebních hvězd.

„Jde o mladého, organizačně vysoce schopného absolventa konzervatoře ve ‚svobodném povolání‘, který má velkou zálibu v organizování co největších kulturních akcí (Brněnský drak atd.)... a jeho akce se údajně vyznačovaly vysokou ziskovostí,“ charakterizoval ho činovník Svazarmu.

Původně měl přivézt Bon Joviho

Suchému se povedlo svazarmovce přesvědčit a vytáhnout z nich zálohu 50 tisíc korun, což byly tehdy při průměrném platu kolem tří tisíc korun velké peníze. Původně měl přivézt Bon Joviho, v červenci ale nabídku změnil na tři koncerty v Mariánském údolí za neuvěřitelných dumpingových 100 tisíc korun jeden.

Kapela měla přijet bez aparatury a tu měl dodat hudebník a zpěvák Michal David za to, že si „skočí“ jako předkapela. A promotér Suchý vyinkasoval dalších 30 tisíc, plus razítko a bílé hlavičkové papíry a pět procent z každé vstupenky. Stály 50 korun, takže byly pro každého dostupné. Z jednoho ze stánků v centru Brna se nesly z tehdy vzácného CD přehrávače skladby kapely.

„Mně osobně bylo divné, že tak velkou akci organizuje soukromá osoba, ale nachytalo se spousta lidí,“ vzpomíná známý brněnský hudebník a hudební publicista Petr Gratias.

A nachytalo se jich zhruba 10 tisíc. A v září se přípravy zadrhly. Ukázalo se, že vstupenky nejsou očíslované, že jich je víc, než se původně plánovalo, nebo že je vytiskly v jiné tiskárně a bez povolení britské ambasády na nich byla vyobrazená britská vlajka. A pochybnost vzbuzovalo i to, jak mají být návštěvníci zabezpečení proti chladu a dešti, nebo proti „černým“ divákům.

Promotér zmizel do Turecka

„Mám zajištěné západoněmecké klimatizační zařízení. Vypustíme nad údolí obrovský balón, jste přeci svazarmovci. Okolní stráně přírodního amfiteátru oslníme tak silnými reflektory, že nikdo neprojde,“ odpovídal na dotazy Suchý. Navíc se ukázalo, že platby za lístky nechodí Svazarmu ale Suchému. A pak přišla od agentury z Británie zpráva, že kapela chce ne tři sta tisíc, ale tři miliony.

Svazarm akci odpískal a nadějný promotér zmizel do Turecka i s výtěžkem 650 tisíc korun. Na Moravu se vrátil po amnestii prezidenta Václava Havla v roce 1990.

„Pamatuji si, že sliboval, že peníze vrátí, ale nevím, jak by to udělal,“ poznamenal Gratias. Sám Suchý nikdy neuznal, že by udělal něco nezákonného. Skupina Marilllion do Česka přece jen přijela. V květnu 2004 vystoupila v pražské Lucerně, Brno ji ale uslyší poprvé. Koncert v Sono Centru začíná ve 20 hodin. Lístek z roku 1989 s emblémem britské vlajky se stal už jen trofejí pro sběratele a vzpomínkou pro zklamané fanoušky.