Lázně budou brázdit nové trolejbusy, bez napájení ujedou i 14 kilometrů

Doba dodání je 360 dní. Informaci uvedl na svém facebookovém profilu náměstek hejtmanky a mariánskolázeňský zastupitel Martin Hurajčík s tím, že nákup trolejbusů bude spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, z něhož se podařilo získat dotaci ve výši téměř 82 milionů korun.

Trolejbusy budou mít trakční baterii, která umožní dojezd mimo vedení. Vozy tak budou moci bez napájení ujet vzdálenost až 14 kilometrů. Podle jednatele společnosti MDML Vladimíra Nedvěda se v souvislosti s modernizací vozového parku o zdražování jízdného neuvažuje.

„Nám by pomohlo, kdyby radnice omezila vjezd do centra Mariánských Lázní, což by mohlo lidi motivovat k většímu využívání městské dopravy,“ uvedl už před časem Nedvěd.

Kromě samotných vozů však bude nutné ještě zmodernizovat měnírnu a samotné vedení v ulicích. Ale i tady se blýská na lepší časy.

„Podařilo se nám získat dotaci nějakých 40 milionů z Ministerstva dopravy. To pro nás znamená, že zrekonstruujeme měnírnu, kde se předpokládá částka přibližně 25 milionů, a navíc opravíme i část trolejového vedení v ulicích. Na zbývající část intenzivně hledáme další dotační titul,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Podle Martina Hurajčíka je výměna dožilých trolejbusů pro město zásadní věc. Umožní totiž připravit se na to, jaká doprava bude v lázeňském městě jezdit v budoucnu.

„Za sebe mohu říci, že jsem dlouhodobým odpůrcem trolejbusů. V zastupitelstvu jsem hlasoval nikoli pro trolejbusy, ale pro elektromobilitu. Proč? Každý kilometr ujetý pod trolejí stojí minimálně 10 korun navíc,“ vysvětloval Hurajčík.

Do ceny se podle jeho slov promítne například údržba a provoz elektrického vedení. „Byl bych raději, kdyby ve městě z nostalgie zůstaly zachovány páteřní linky od nádraží a do Hleďsebe, ale jinak aby tu jezdily elektrobusy, popřípadě jiná čistá doprava. Dotace městu umožní, co se týče vozového parku, mít na takových 15 let vystaráno. A dá mu čas připravit se na to, jak se bude v Mariánských Lázních jezdit, až nové vozy doslouží,“ doplnil Hurajčík.

Příliš čistý vzduch zmařil dotaci

Ekologická doprava v Mariánských Lázních funguje už od začátku 20. století. Tehdy do tamních ulic vyjely tramvaje. Po druhé světové válce, přesně 27. dubna 1952, tramvaje nahradily trolejbusy. V první etapě výstavby sítě existovala jen jedna trať vedoucí od nádraží k tehdejšímu Gottwaldovu náměstí. O rok později byl otevřen pro veřejnost i úsek k Lesnímu prameni.

V roce 1960 se trolejbusy rozjely i do Úšovic, kde v průběhu 60. let vyrostlo sídliště. Linky se rozrůstaly i v 80. letech, v ulicích se tehdy objevily trolejbusy, které představovaly výkřik techniky.

V roce 2013 se město rozhodlo trolejbusovou dopravu postupně utlumit. Důvodem byly finance. Obrat nastal po komunálních volbách v roce 2014. Tehdy se nové vedení radnice rozhodlo tradiční typ dopravy v Mariánských Lázních zachovat a zmodernizovat. Město požádalo o dotaci, napoprvé však nebylo úspěšné. Důvodem bylo mimo jiné to, že je v Mariánských Lázních příliš čistý vzduch. Peníze na pořízení nového vozového parku pro hromadnou dopravu se podařilo získat až na druhý pokus.