V Týnici dostavují ambit podle Santiniho, nejtěžší je „česká placka“

V tuzemsku je to unikátní počin. „Je neobvyklé, že vlastně rekonstruujeme autorovu dobovou myšlenku. Je to výjimečné dílo. Domnívám se, že máme právo, dokonce povinnost Santiniho ideu dotáhnout do zdárného konce,“ sdělil architekt Jan Soukup, jenž má projekt na starosti.

Santini typicky pracoval se symetrií, v níž spatřoval harmonii. Právě proto vymyslel, že oba ambity, tedy čtvercové ochozy otevřené arkádami do vnitřního dvora nebo zahrady, budou stejné, východní se stane zrcadlovou kopií toho západního.

Současný projekt se co nejvěrněji drží dobového konceptu. Zedníci proto používají tradiční materiály, což jsou cihly a vápenná malta. Důslední jsou také v postupech.

Podle Luboše Beneše je nejtěžší zvládnout takzvanou českou placku, což je zjednodušeně řečeno barokní druh klenby.

„Česká placka patří k tehdejším typickým prvkům. Dříve ji uměl kdejaký zedník. Dnes už je těžké sehnat opravdu někoho šikovného, kdo to ovládá,“ dodal Soukup.

Na dostavbu podle odhadů padne přibližně 300 tisíc cihel.

Zedníci už od letošního jara postavili více než půlku ambitu a sestavili třetinu kleneb. Kromě nich se už měsíc činí tesaři, kteří dělají krovy. Do zimy bude vše pod střechou.

Práce ale neustanou. Pak přijdou na řadu dlažby, elektroinstalace a omítky. Třešničkou na dortu se stanou nástěnné malby týkající se sedmi radostí Panny Marie. Bohorodičce je totiž zasvěcený kostel, který je součástí cisterciáckého komplexu.

Ve východním ambitu vytvoří restaurátoři ve třech kaplích fresky, též podle Santiniho nápadu, a doplní je o výjev Nanebevzetí Panny Marie.

„Vrátíme místu jeho původní charakter. Stane se ještě živějším než dosud. Budou se zde konat koncerty, výstavy i další akce. Zároveň bude prostorem, kde můžeme nahlédnout do barokního světa, včetně jeho zbožnosti,“ uzavřel Soukup. Ten má ještě v plánu pořídit sem zvonohru se čtyřiadvaceti zvony.

Podle ekonomky Lenky Zemanové z Muzea a galerie severního Plzeňska, které v areálu sídlí, vyjde projekt na necelých 53 milionů korun. Většina financí přitom jde z evropských dotací.

První významné opravy Mariánské Týnice se odehrály už v 90. letech minulého století. Nejdříve se rekonstruovalo proboštství, věže chrámu a pak byla obnovena jeho kopule. Mezi lety 2011 až 2012 se dodělala kaple Obětování Páně.