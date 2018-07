V bývalých budějovických kasárnách jsou obchody i nové parkoviště

Ještě před půl rokem tu byl jen prázdný dvůr s parkovištěm. Teď jsou však stavební práce hotové. Minulý týden se veřejnosti zpřístupnil parkovací a obchodní dům Mariánská. Vyplnil dvůr bývalých kasáren na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích.

V přízemí otevřel supermarket. Vedlejšího prostoru využila drogerie, na podzim přibude ještě obchod se smíšeným zbožím a trafika. Jeden prostor zůstává neobsazený. „Budova je průchozí. Vejít se dá z Pražské i Husovy třídy a ulice Jaroslava Haška. Z Haškovy ulice zároveň ústí vjezd na parkoviště,“ říká Michala Kubešová za investora London Finance and Investment Corporation. Ten chtěl vytvořit prostor, kde lidé zaparkují, nakoupí si, popřípadě si mohou vyřídit povinnosti v centru města.

První a druhé patro i střecha nabízí 160 parkovacích míst. Mezi 7. a 20. hodinou stojí parkování deset korun za třicet minut. Přes noc motoristé zaplatí za hodinu pět korun, stejně tak o víkendech a svátcích.

„Část parkoviště je vyhrazena dlouhodobým nájemníkům,“ objasňuje Kubešová. Měsíc pronájmu parkovacího stání vyjde na 3 500 korun.

Nový objekt doplnil již rekonstruovanou část kasáren. O úpravu budovy se v roce 2015 postaral stejný investor. Od té doby zde funguje Galerie Mariánská s kavárnou. Tehdy tu také vzniklo i 14 nadstandardních bytových jednotek a hotel. Sídlí zde kadeřnictví nebo obchod s obleky. „V přízemí v září otevře nová restaurace,“ prozrazuje Kubešová.

Při výjezdu z parkoviště do ulice Jaroslava Haška lze odbočit do obou směrů. Kvůli nové stavbě bude automobilový provoz v ulici frekventovanější než dříve. „Určitě tudy teď bude jezdit více aut, ale vůbec mi to nevadí,“ tvrdí muž, který zrovna opouští dvůr svého domu ve stejné ulici.

K už zavedeným placeným parkovištím na dosah historického centra Budějovic tak přibylo další. Jedno funguje hned naproti kasárnám, přes silnici na Mariánském náměstí. Cenový tarif je tu stejný, jen víkendy jsou zdarma. Téměř stovku dalších míst za stejnou cenu poskytuje parkoviště na Senovážném náměstí, odkud je to do centra jen pár kroků.

Až 316 aut se vejde do parkovacího domu City Green Park v ulici F. A. Gerstnera naproti zimnímu stadionu. Hodina stání ve dne tu stojí 30 korun, v noci a o víkendech 10 korun. Vůz na chvíli odstavit a vyřídit si městské pochůzky umožňuje i parkoviště u Sokolovny na Sokolském ostrově.

Původní stavba Mariánských kasáren vyrostla v roce 1844. Kromě prvního českého prezidenta Václava Havla v nich sloužili i spisovatelé Jaroslav Hašek a Fráňa Šrámek. Roku 1990 je armáda definitivně opustila a objekt tak připadl městu.