U Mariánských kasáren v Budějovicích roste parkoviště i nákupní centrum

Stavbu v Haškově ulici nedaleko zastávky U Zelené ratolesti zdálky prozrazují dva velké jeřáby. Přímo v ulici už jsou patrné první obrysy hrubé stavby.

Ač to tak nyní nevypadá, ve dvoře areálu Mariánských kasáren bude za několik měsíců hotovo. Nový objekt, který promění podobu celé lokality, nabídne 160 parkovacích míst, supermarket nebo drogerii, další plochy jsou ještě volné. Dokončený by měl být už na začátku června letošního roku a ponese jednoduchý název Mariánská.

„Tři patra stavby koncipujeme jako prostor, kde návštěvníci zaparkují, nakoupí a zařídí pochůzky v centru města. Budova bude navazovat na stávající Residenci Mariánskou s nadstandardním bydlením a Galerií Mariánská, která je dějištěm uměleckých výstav a vernisáží. Díky tomu vznikne ucelený komplex,“ vysvětlila Michala Kubešová za investora. Tím je společnost London Finance and Investment Corporation, a. s.

Pro zákazníky centra bude první hodina parkování zdarma. Pro ostatní bude hodina stát kolem 15 korun, což je srovnatelné například s parkovištěm na Mariánském náměstí. Investor má navíc v plánu, že část míst nabídne i do dlouhodobého soukromého pronájmu s přibližnou cenou od dvou tisíc korun za měsíc.

V přízemí budou obchody, první a druhé patro a střecha se promění v parkoviště.

„Asi před měsícem se přesunuli od zemních prací k samotné konstrukci, která roste hodně rychle. Je to jako skládačka,“ všiml se David Štýfal, mluvčí městské policie, která s novou stavbou sousedí. Vjezd do nového objektu bude z ulice Jaroslava Haška.

Komplex má být průchozí a propojí se tak s Pražskou třídou a vstup bude možný z obou stran, vchody jsou i z Husovy třídy.

„Každé parkovací místo v této oblasti bude rozhodně fajn. Situace je tady dost kritická. Když bude rozumně nastavený tarif, tak by to mohlo fungovat,“ reagoval Josef Tomášek, který do Budějovic dojíždí autem.

Mariánská kasárna pocházejí z roku 1844. Sloužil v nich Jaroslav Hašek i Václav Havel. V roce 1990 armáda areál opustila a ten poté chátral. Soukromý investor ho opravil a v roce 2015 otevřel jako hotel, galerii a komerční prostory.

Další novinky v Budějovicích

V Budějovicích mají postupně přibývat další místa pro auta. Na záchytném parkovišti v Jírovcově ulici je pár měsíců k dispozici 180 míst a už jsou plně využitá. Radnice připravuje vedle další etapu, která by mohla kapacitu zdvojnásobit. Hotovo tam má být přibližně do roka.

Nový parkovací dům chce město postavit na místě dnešního parkoviště u sportovní haly. Bude podle návrhu Atelieru 8000.

„Vybraná firma nyní pracuje na projektové dokumentaci, která by měla být v letošním roce dokončená. Pak bude samozřejmě nutné najít peníze na samotnou stavbu,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu František Konečný.

On sám je pro to, aby se minimálně první etapu za zhruba sto milionů korun pokusilo město postavit i pomocí vlastních prostředků v případě, že se nepodaří získat žádnou dotaci. Při ní má vzniknout krytý prostor skoro pro 500 vozidel a několik autobusů. Při dobudování další etapy může toto číslo narůst až k osmi stovkám.

Desítky prázdných míst jsou k dispozici u hřbitova v Mladém. Tato plocha by teoreticky mohla sloužit jako záchytné parkoviště. Hned vedle je „zanádražní“ komunikace, která bude právě za Mladým napojená na budoucí sjezd z dálnice D3 kolem Budějovic.