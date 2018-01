Marek Daniel a Kristýna Frejová začnou Znovu a líp

V příběhu hry se setkáte s Markem a jeho manželkou. Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost. Přichází tedy rozvodové řízení, dělení majetku, právnická bitka a praní špinavého prádla! Co by se ale stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů?



Ve svižné komedii o lásce, manželství i přehodnocení se představí Marek Daniel a Kristýna Frejová. Dále účinkují Klára Cibulková, Marcela Holubcová, Václav Vašák, Luboš Veselý a Jana Kozubková.



Hra začíná v žateckém divadle tradičně od 19:00 hod.

Víc informací najdete zde.