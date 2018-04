Nevydělávám na dávkách pro chudé, hájí se politik, který pronajímá byty

Ústí nad Labem vyčlenilo 22 lokalit, kde už nově příchozí doplatky na bydlení nedostávají. Jsou mezi nimi i Žukovova ulice ve čtvrti Střekov a Jungmannova ulice v Krásném Březně, kde zastupitel Střekova Marcel Běhounek (ČSSD) pronajímá domy díky svým firmám Severočeská Realitní a UL Consult.

„Je to tu hrozné, pod umyvadlem teče voda, lino samá díra a zdi plesnivé. Aby se tu dalo dýchat, musím mít celý den otevřené okno. A s panem Běhounkem není řeč. Opravy slíbil už před třemi měsíci, a nic. Jen si každý měsíc chodí pro nájem. Sousedce jednou chybělo sto korun, tak jí sebral klíče a i s dětmi ji vyhodil na ulici, dokud zbytek nesežene,“ líčí mladá žena se čtyřmi dětmi, která žije v domě v Krásném Březně.

Spokojené nejsou ani sousedky. „Je tu děsná zima, topím si v kamnech i teď,“ tvrdí starší žena před domem, který má vyměněná plastová okna, jinak je ale oprýskaný, působí neudržovaně a uvnitř je cítit vlhkost.

„Dům v Krásném Březně mám na hypotéku, celý jsem ho zrekonstruoval, opravil jsem ho svýma rukama. Nejde navíc o sociálně slabé obyvatele, řada rodin pracuje a bydlí v domech roky,“ říká Běhounek.

Není to trestné, říká Běhounek

Politik dodává, že nepatří k těm, kdo vydělává na doplatcích za přemrštěné nájmy a pokud možno s co nejmenšími investicemi do domu.

„Není trestné pronajímat byty. Chápu, že je to zajímavé téma před volbami, já vás ale zklamu, nebudu nikam kandidovat. Vybrali jste si špatný terč,“ uvádí zastupitel.

Nájmy, které účtuje, ovšem podle obyvatel nejsou nijak nízké. „Za byt 2+1 platím 7 800 korun, s elektřinou celkem 12 tisíc,“ říká jedna z nájemnic na Střekově. „Já platím 9 100 a 1 500 za elektřinu,“ uvádí žena, která se do bytu 2+1 v Krásném Březně přistěhovala před čtyřmi měsíci.

V úvodu zmíněná žena se čtyřmi dětmi platí též za byt 2+1 o něco méně, sedm tisíc a dva tisíce za elektřinu.

Pro srovnání, v nabídce webu Reality.iDNES.cz byl v pátek třeba byt 2+1 ve střekovské Tolstého ulici s 60 m² za sedm tisíc + energie. A podle popisu i fotek je ve slušném stavu a v opraveném paneláku. Ve čtvrti Krásné Březno jsou podle realitky Renner nájmy za 2+1 od 5,5 do šesti tisíc bez elektřiny a fondu oprav.

Běhounek výše zmíněné sumy odmítá. „Nájem je šest tisíc korun? Připadá vám to za byt 2+1 velký 100 m² hodně? A že jsou zničené chodby, schránky nebo někdo vyhodí a zapálí kočárek? Za to nemohu. Nemám se za co stydět. Platím hypotéku, chodím do práce a nejezdím nikam do Karibiku,“ hájí se politik s tím, že nedávno také nechal vyklidit dvůr plný odpadu na Střekově, na který si stěžovali okolní obyvatelé.

Je to nemorální, míní starostka

Nadšená z jeho počínání nicméně není starostka Střekova Eva Outlá (PRO! Ústí). „Nedělá nic nezákonného, politici by to ale dělat neměli, je to nemorální,“ míní.

„Pronajímat byty pro sociálně slabé by měl stát či obec, ty by pak mohly rozhodovat i o složení nájemníků a bránit kumulaci problémových lidí,“ dodává Outlá.

Primátorka Ústí Věra Nechybová (UFO) situaci komentovat nechtěla. „Vyhlášeným opatřením nám jde primárně o to, aby se do města nesestěhovávali další nepřizpůsobiví. Při jeho zavádění jsme se nezabývali tím, kdo je majitelem nemovitosti, ale zda nemovitost spadá do oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Soukromé aktivity zastupitelů nebudeme komentovat,“ konstatovala pouze.

Krajského šéfa ČSSD, která má v programu boj proti byznysu s chudobou, podnikání jeho kolegy zaskočilo. „Nevím o tom a neumím říci, zda je to pravda. Pokud by se to prokázalo, měl bych s tím osobně problém,“ sdělil Miroslav Andrt.

Stejným způsobem podniká i jeho stranický kolega Petr Trabalka v Děčíně. Patří mu tam problematický dům v Zelené ulici.

Zdejší partajní výbor už kvůli tomu navrhl jeho vyloučení. „Ten návrh tu je,“ potvrdil místopředseda děčínské buňky Pavel Sinko.