Po smrti manželky pomáhají muži s dvouměsíční dcerou kamarádky

Bývalé kolegyně Markéty uspořádaly veřejnou sbírku, kam mohou lidé přispět a Anežku podpořit v jejím náročném startu do života.

Jednačtyřicetiletá Markéta bydlela se svou rodinou v Českých Budějovicích a působila jako lektorka a konzultantka v Pozemském nebi v Rudolfově. Zároveň byla jednou z hlavních iniciátorek založení nového projektu rudolfovské otevřené komunitní zahrady, o kterou se stará skupina přátel a známých po vzoru přírodních zahrad bez používání chemie.

Poté, co na konci listopadu podlehla plicní embolii, zůstal její muž s měsíčním miminkem v těžké situaci bez finančního zajištění.

„Markéta nešetřila úsměvy a pozitivní energií. Máme kolem sebe úžasné ženy, jakmile se zprávu o naší kolegyni dozvěděly, okamžitě se zajímaly o to, jak mohou pomoci. Sice Anežce maminku nenahradíme, ale každý den za rodinou chodíme pomáhat s domácností a děláme, co je potřeba. Vše děláme operativně podle toho, jak si Štěpán řekne a bude se cítit,“ vysvětluje Irena Kovářová, nejbližší přítelkyně Markéty a členka Pozemského nebe. Štěpánovi pomáhá ještě jeho sestra.

Peníze získané ze sbírky budou použité na nákup mléka, plenek a potřebných věcí pro Anežku.

„Přihlásilo se nám zhruba 20 maminek, které jsou ochotné poskytnout dítěti oblečení, i další lidé, kteří ji ani neznali. Ti, již by rádi podpořili Anežku materiálně, mohou psát na pozemskenebe.alena@gmail.com. Zapíšeme si zájemce do seznamu, a jakmile budeme vědět, co je potřeba, ozveme se. Tím získá rodina to, co aktuálně nejvíc potřebuje, ale i to z dlouhodobého hlediska,“ vyzývá jedna z iniciátorek pomoci Alena Kučerová.

Na internetových stránkách pozemskenebe.cz mohou také zájemci najít číslo účtu, na které je možné přispět a rovněž tak podpořit Anežku.