Ústecký kraj zřejmě přišel o darovanou sbírku umění za stovky milionů

Podle dostupných informací lze konstatovat, že kraj o sbírku přišel (více o kolekci darovaných uměleckých předmětů zde).

Darovací smlouvu schválili krajští zastupitelé v září roku 2016. V dubnu následujícího roku ovšem manželé stanovili kraji další podmínky, které se týkaly především budoucí prezentace daru.

Vznikl tedy dodatek k darovací smlouvě, který ovšem krajští zastupitelé letos v únoru neschválili. Koalici KSČM, SPD-SPO a ČSSD chyběl jeden hlas.



Dodatek obsahoval například podmínku, že kraj musí pro sbírku vybudovat v Žatci galerii a spolu s tím i novou příspěvkovou organizaci. A to do tří let od podepsání smlouvy.

Zároveň manželé požadovali možnost podílet se na řízení nově vzniklé organizace. V dodatku také bylo, že pokud do konce února nedojde k jeho schválení, darovací smlouva přestane platit, což se také stalo. Tím ale záležitost neskončila.

„Dárci i po nepřijetí dodatku požádali o další jednání s krajem. Po několika změnách návrhu smlouvy a zapracování právě návrhů ze strany dárců byla smlouva z jejich strany odmítnuta a jednání tedy zatím nepokračují,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Cenná kolekce manželé Kunstová a Zeman odhadují cenu své sbírky na 750 milionů korun

kolekce zahrnuje hlavně česká a slovenská výtvarná díla z 20. století a začátku 21. století

je v ní zhruba 1 500 převážně malířských a sochařských děl moderního umění, například Josefa Čapka, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Františka Kupky, Kamila Lhotáka, Františka Muziky, Josefa Špály, Jana Zrzavého a dalších významných umělců

součástí sbírky je i soubor zhruba tří stovek převážně starožitného afrického a nepálského umění – masky, sochy, obrazy, náhrdelníky

sbírat umělecké předměty začala dvojice v 70. letech minulého století



Přesto ještě podle ní nemusí být úplně hotovo. „Nedokážeme v tuto chvíli říct, jak se dárci nakonec rozhodnou a zda své poslední rozhodnutí nezmění,“ doplnila mluvčí Dosedělová.



Umělecká hodnota je nevyčíslitelná

Samotní manželé, kteří pobývají většinu roku na ostrově Tenerife, odhadují finanční hodnotu sbírky na 750 milionů korun. Ta umělecká je však nevyčíslitelná.

Zeman a Kunstová s novináři nekomunikují. MF DNES proto kontaktovala jejich právního zástupce Patrika Petríka. Ani on ale nebyl sdílný. „V předmětné věci nejsem oprávněn poskytovat informace, a tudíž vám k tomu nemůžu nic bližšího sdělit,“ napsal v SMS.



Podle mosteckého galeristy a umělce Luďka Proška přišel kraj o světový unikát.

„Získání této vzácné umělecké sbírky představuje zcela mimořádnou příležitost,“ stálo ostatně i v podkladech pro únorové zasedání krajských zastupitelů.