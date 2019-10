Ohnivé žábě se bude dařit líp, dostala prosluněné tůňky

Kuňka ohnivá totiž potřebuje mělké, teplé a sluncem ozářené rybníčky, aby se mohla úspěšně rozmnožovat. Ty ale z krajiny takřka vymizely a s nimi kdysi i kuňka. Právě takové jí na Českolipsku vytvořili. Program zlepšil životní podmínky i dalším obojživelníkům, jako jsou blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý nebo evropsky chráněný čolek velký.



Jeho součástí bylo vybudování tůní, vykácení desítek náletových stromů a keřů, aby byly břehy rybníků i tůní osluněné. Kosilo se také rákosí a podmáčené plochy v okolí rybníků a nových tůní. Náklady byly 2,5 milionu korun. Liberecký kraj, který s projektem přišel, hradil ze svého pouze 113 tisíc, zbytek pokryla výše zmíněná evropská dotace.



„Není to projekt, jehož výsledky by byly na první pohled jasně viditelné, jako tomu je třeba u dopravních staveb. Ale jde o velmi užitečnou akci, významnou pro ochranu přírody, jíž jsme i my lidé součástí,“ řekla Radka Loučková Kotasová, radní kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a územní plánování.



Projekt pomůže udržet vodu v krajině

Podle krajského radního pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Jiřího Löffelmanna pomáhají tyto plochy nejen živočichům, ale jsou důležité i pro udržení vody v krajině.

„Liberecký kraj teď připravuje podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou,“ sdělil radní.

Už na začátku dubna byli v tůních v Manušicích zastiženi nejen samci kuňky ohnivé, jak svým typickým melancholickým kvákáním lákají samičky, ale i další druhy vzácných obojživelníků: blatnice skvrnitá, ropucha obecná, skokan štíhlý i hnědý a v neposlední řadě i evropsky chráněný čolek velký.



Kromě toho, že Manušické rybníky poskytují domov mnoha živočichům, jsou oblíbeným místem pro výlety. Nedaleko navíc vede cyklostezka Varhany.