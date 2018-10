VIDEO: Koště a bleskový chvat. Podívejte se, jak chytili jedovatou mambu

Uprchlou mambu zelenou zahlédla žena v zahrádkářské kolonii nedaleko domu, odkud plaz utekl. „Musela se prodrat celou roklí a ještě do schodů nahoru. Teď se usídlila u nás v ořechu,“ řekla žena, která na mambu upozornila (informovali jsme zde).

„Na místo proto vyrazili policisté z místního oddělení Barrandov, z pohotovostní motorizované jednotky a kriminalisté, kteří zajistili prostor a přivolali odborníky na odchyt,“ nastínil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Odchytit a umístit do faunaboxu se plaza odborníkům podařilo po šesté hodině večer. „Následně had skončil u jednoho z nich v bezpečí v teráriu,“ doplnil Daněk.



Mamba může uhynout

K odchytu hada byl přivolán herpetolog a chovatel jedovatých hadů Tomáš Bublík. „Určitě je vystresovaný, nevypadá úplně dobře, je hodně hubený. Možná je trochu moc vystresovaný tím neodborným pokusem o odchyt, který proběhl předtím, než jsem dorazil na místo,“ komentoval Bublík odchyt hada.

Podle něj za stres může neodborný pokus o odchyt, který Bublíkovu příjezdu předcházel.

„Byl tam nějaký člověk, kterého neznám, údajně z pražské zoo, který se ho pokoušel nějakým způsobem zmanipulovat neodborně koštětem a spíš ho mohl dost poškodit,“ vysvětlil.

VIDEO: Odchycení mamby bylo neodborné, tvrdí herpetolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Předpokládám, že může velmi snadno uhynout na následky stresu a toho zacházení, které ji chuděru v poslední době potkalo. Budu šťastný, když se ji podaří zachránit,“ nastínil Bublík. Strom si mamba podle Bublíka vybrala proto, že to bylo nejklidnější místo v okolí.

Bublík také upřesnil svá dřívější slova o devadesátiprocentní pravděpodobnosti, že je mamba mrtvá.

„K mému tvrzení o 90% úhynu a že nemůže být venku - vytrženo z kontextu střihem. Mám k dispozici záznam, kde ve stejném čase i rozhovoru na kameru uvádím, že pokud se oteplí, může mamba vylézt a pravděpodobně se bude zdržovat v okolí na nejaké větvi a že by to bylo velké štěstí, kdyby ji pak někdo zahlédl a zavolal policii. A to se přesně stalo, policie odvedla mimochodem naprosto skvělou práci,“ uvedl herpatolog na svém Facebooku.

Mamba zelená utekla z bytu v pražských Hlubočepích v úterý, uštkla přitom svoji chovatelku. Třicetileté ženě museli podat antisérum a momentálně leží v umělém spánku ve Všeobecné fakultní nemocnici (informovali jsme zde). Hada se policisté snažili chytit do pastí, někteří odborníci předpokládali, že had uhynul.

Policisté případ dále vyšetřují. „Zatím stále není jasné, jestli žena hadem byla ušknutá, či nikoliv. Zda-li to byl pokus o sebevraždu, či nikoliv,“ nastínil Daněk.