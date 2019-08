Stavební úřad před odřezáním zábradlí u Malše varoval, radním to nevadilo

14:48

Je to už měsíc, co město nechalo odřezat od břehu Malše v centru Českých Budějovic zábradlí. Kolem této události je ale stále živo. Opoziční zastupitel Martin Kuba z ODS zveřejnil dokument stavebního úřadu. Ten se k záměru vyjadřoval ještě před odstraněním několika desítek metrů zábrany na slepém rameni řeky. A nedoporučoval to.