Magistrát si koupil odklad garáží na Malostranském náměstí studií

„Vysvětlila jsem panu starostovi, proč nemůžeme zakázku z technických důvodů nafouknout o studii proveditelnosti garáží,“ říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Podle ní by se totiž musela vypsat zakázka nová, což by přestavbu náměstí zdrželo prý až o rok.



Nebyla to však jen slova, co přimělo Prahu 1 ke změně postoje. Magistrát musel dát městské části něco na oplátku a vznik garáží není do budoucna vyloučen. Projekt podzemního parkoviště bude řešit zvlášť. Jestli je možné pod náměstím vybudovat garáže, řeknou archeologické sondy, které mají být součástí takzvané studie proveditelnosti. Na její vypracování dá Praha městské části osm milionů korun

„Nechť rozhodnou odborníci, ale nemůže to být tak, že se to dopředu odmítne a vůbec se to nezkusí,“ myslí si starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Pod náměstím by mohlo vzniknout osmdesát míst. Většina pro místní, část pro zásobování a pro parlament.

Proplacení studie se nelíbí magistrátní opozici. „Je to cena, kterou se Praha rozhodla zaplatit za to, aby ten projekt mohl proběhnout co nejdříve. Přijde mi to jako politická dohoda,“ říká předseda zastupitelského klubu Adam Zábranský (Piráti).

Podzemní parkoviště podle něj na Malostranské náměstí nepatří, protože tam pod zemí leží archeologické památky. „Garáže tam snad nebudou. Jsou to vyhozené peníze,“ dodává Zábranský.

Pustit auta na koleje Dolínek odmítá

Praha 1 dále navrhuje, aby na Malostranském náměstí jezdila auta zkušebně po tramvajových kolejích a neobjížděla náměstí přes Nerudovu ulici. Magistrátu se to však nelíbí.

„Já v žádném případě nepřistoupím na to, abychom takto hazardovali s dopravou. Malostranské náměstí, stejně jako celá Malá Strana a Staré Město, má být prostorem pro ty, co tu žijí, pro pěší a ty, kteří tu pracují,“ řekl ČTK náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek s tím, že Malostranské náměstí je určeno především pro MHD.

„Nedovedu si představit, že budeme dávat na koleje auta, kde nám ve špičce každý 42 sekund jezdí tramvaj. Z pohledu dopravního podniku a Technické správy komunikací je návrh nerealizovatelný,“ dodal Dolínek.



Vedení městské části však nesouhlasí a jako zkušební měsíc navrhuje červen nebo říjen. „Částečně se to stalo, když se opravovala Nerudova, fungovalo to bez problémů,“ tvrdí starosta Lomecký.

„Ze začátku to asi způsobí komplikace, ale dá se předpokládat, že si řidiči postupně navyknou nezkracovat si cestu přes náměstí a Letenskou ulici a budou více využívat tunel Blanka,“ myslí si starosta. Jak dále uvádí, lidé si na to zvykli například ve Vodičkově.

Piráti to považují za nesmysl. „Zácpy nikdy tolik řidičů neodradí, pořád to bude na některých trasách rychlejší než Blanka. Tramvaje tam budou nabírat ještě větší zpoždění než dnes. Nemá to ani cenu zkoušet,“ tvrdí Zábranský.

Krnáčová překročila pravomoci, soudí náměstkyně Kolínská

V horní části náměstí přibude oproti původním plánů dvacet parkovacích míst pro rezidenty. Kromě toho chce Praha 1 řešit například druhy stromů nebo typ laviček. Rekonstrukci to ale ohrozit nemá.

Jednání odstartovalo rozhodnutí primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která minulý měsíc stáhla ze stavebního úřadu Prahy 1 projektovou dokumentaci a nařídila, aby se do ní zapracovaly garáže. Tím podle kritiků proměnu náměstí ohrozila.

„Jsem ráda, že paní náměstkyně konečně začala komunikovat i s vedením Prahy 1. Celému zmatku se dalo předejít, pokud by se s nimi jednalo,“ dává Krnáčová vinu své náměstkyni Kolínské.

„Ukazuje se, že můj krok, který paní náměstkyně tolik kritizovala, je jediný možný a správný. Teď rozhodla pro stejné řešení,“ dodává.

Podobný názor má také starosta Lomecký. Radnice na garáže údajně upozorňovala ještě za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09). „Mohlo se to udělat v rámci jednoho projektu. Naše připomínky nechtěl nikdo slyšet. Vítám, že paní primátorka postupovala jinak,“ říká starosta.

Načasování se ale nelíbí náměstkyni Kolínské. „Od Prahy 1 nikdy požadavek na garáže formálně nepřišel, vždy byl zmiňován pouze v kuloárech. Netuším, proč se Praha 1 usnesla až před dvěma týdny, ne před rokem,“ tvrdí.

„Kdyby reagovali hned, tři čtyři roky zpátky, nemuseli jsme se v územním řízení odvolat,“ říká Lomecký.

Kolínská si myslí, že primátorka svým rozhodnutím překročila pravomoci. „Členové rady mají respektovat usnesení rady. Zásah paní primátorky s nimi byl v rozporu. Paní primátorka nemá co volat úředníkům, aby dělali něco, co je v rozporu se smlouvou, kterou mají s městem uzavřenou,“ tvrdí.

Garáže by soutěž neohrozily, míní architekti

Náměstkyně dříve uvedla, že by garáže mohly ohrozit mezinárodní architektonickou soutěž, z níž vzešel vítězný návrh nové podoby náměstí. Neúspěšní účastníci by ji mohli kvůli změně projektu napadnout.

Česká komora architektů (ČKA) je ale opačného názoru. „Někteří právníci si myslí, že se výsledek soutěže musí do puntíku dodržet, jinak je to problém. To je ale nesmysl, každý projekt se nějak vyvíjí, i archeologický průzkum s ním něco udělá. Je to úplně běžné,“ tvrdí architekt Petr Lešek z ČKA.