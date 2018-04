Malá kina v kraji málem nepřežila, teď chystají návrat ve velkém stylu

Kino aktuálně zachraňují v Kruhu u Jilemnice, kde finišuje jeho rekonstrukce. A také v Lomnici nad Popelkou. Tady se chtějí na podzim pochlubit jednou z nejmodernějších promítacích technik v Česku.

Ačkoliv v Kruhu žije jen necelá pětistovka obyvatel, kina se tady vzdát nechtěli. A to i přesto, že bylo několik let ve ztrátě kvůli tomu, že nestihlo první vlnu digitalizace.

Kino prodělávalo sto tisíc korun ročně

„Dostávali jsme se do minusu. Dělalo to třeba i sto tisíc korun za rok. Jeden čas se tady skoro nepromítalo, jen občas něco pro děti. Ale když se začala rekonstruovat sokolovna, rozhodli jsme se i pro obnovu kina a do digitalizace zainvestovali. Zavřít se dá vždycky všechno, ale obvykle to už pak nikdy neotevřete,“ popisuje starosta Kruhu Jiří Sedláček.

Říká, že asi milionová investice do nové techniky se rozhodně vyplatila. Část z toho zaplatil Státní fond kinematografie.

„Každý film se nepovede, ale jsou snímky, které nám to napraví. Jsem rád, že tu kino zůstalo. Lidé nemusí za filmovou zábavou jezdit do Jilemnice či ještě vzdálenějších Semil,“ dodává starosta s tím, že nyní už zbývá v budově dokončit jen budku pro pokladní a kino bude celé nové.

Kinokavárna vzdá hold Rudišovi

V Lomnici nad Popelkou chvíli dokonce uvažovali, že kino, které nestihli digitalizovat, zavřou. Nakonec se však rozhodli pro poměrně velkolepou rekonstrukci za přibližně 35 milionů korun. Kino má opět otevřít letos v září.

„Probíhá celková rekonstrukce objektu, ať už se to týká statiky, střechy a tak dále. Rozbíhají se pomalu i práce na digitalizaci. Vím, že digitalizujeme relativně pozdě, ale nechtěli jsme dávat novou technologii do staré budovy,“ vysvětluje místostarosta Lomnice nad Popelkou Zdeněk Rajm.

Nyní chce kino nabídnout jednu z nejmodernějších technologií v republice. „Chceme mít něco víc než kina v okolí. Budeme proto vlastnit třeba laserový projektor, jenž byl představen teprve v březnu a který možná v tuto chvíli není v žádném jednosálovém kině v Česku. Budeme mít i zvukový systém, který má u nás snad jen sedm kin,“ chlubí se místostarosta.

Láká také na kinokavárnu, prostor pro divadlo malých forem nebo místo pro různé prezentace či konference. „Můžeme se také pochlubit, že v interiéru bude pocta lomnickému rodákovi, spisovateli Jaroslavu Rudišovi, který mimo jiné napsal literární předlohu pro film Alois Nebel. Objeví se tady například jedna velkoplošná grafika přes celou stěnu od výtvarníka filmu a knihy Jaromíra Švejdíka. Ten na ní momentálně pracuje,“ podotýká Rajm.

V Lomnici promítali z DVD

Podle něj před rekonstrukcí kina existovaly jen dvě varianty jeho budoucnosti - nechat ho zavřít, nebo digitalizovat.

„Promítali jsme nějaký čas jen z DVD nebo Blu-ray. Jenže to jsme mohli jen dva tři měsíce po premiéře filmů, a to do kina chodili jen opravdoví fanoušci. Takže kino bylo ve ztrátě, už to byla jen agónie,“ vzpomíná Rajm.

„Myslím si, že kino patří i do města naší velikosti. Je to další druh kulturního vyžití a je to především příležitost pro mladší generaci,“ podotkl Rajm.