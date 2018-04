Z malých měst v kraji mizejí pobočky bank, scházejí zejména seniorům

Uzavřené banky ovšem dělají potíže i radnicím. Ukládají sem například hotovost z pokladny. Nyní úředníci musejí peníze vozit do sousedních větších měst. Banky opustily před časem třeba Smržovku nebo Hejnice.

Aktuálně tento problém řeší v Českém Dubu. Před časem přibližně třítisícovému městu zamávala na rozloučenou pobočka Monety. Nyní tady má k 30. červnu skončit Česká spořitelna. Starosta města Jiří Miler říká, že mladším ročníkům to nemusí připadat jako problém, starším už ano.

Český Dub chce o pobočku zabojovat

„Tyhle služby starším lidem chybí, nemohou si třeba dovolit jezdit do Liberce, nejsou zvyklí spravovat své peníze po internetu. I nám jako městu to způsobí obtíže. Máme u nich nějaké bankovní záležitosti, nosíme tam třeba hotovost z pokladny,“ popsal Miler.

Starosta uvedl, že radnice napsala České spořitelně dopis a chce vyvolat jednání o tom, aby zde pobočka zůstala. „Čekáme, zda jim bude vůbec stát za to s námi o tom diskutovat, zatím se nikdo neozval. Co jsem si však ověřoval u kolegů starostů, tak nevím, že by někde v takovéto záležitosti uspěli,“ dodal Jiří Miler.

V Českém Dubu zůstávají zatím bankomaty a také Česká pošta, která poskytuje služby Poštovní spořitelny.

Lidé nakupují v jiných městech

Podobná situace jako na Liberecku je i na Jablonecku, konkrétně ve Smržovce. Kromě spořitelny na poště tu žádná pobočka banky nesídlí.

„Pošta má ale zkrácenou otevírací dobu, jen od osmi hodin do půl jedenácté a od půl druhé do pěti. A jsou tam jen dvě pracovnice,“ uvedla Inka Urbanová, městská zastupitelka ve Smržovce.

„Banky u nás chybí hlavně starším lidem, s jejich odchodem ubylo ve městě míst, kde se lidé potkávají. Když navíc jedou do banky do Tanvaldu, tak si tam taky nakoupí, což škodí majitelům obchodů ve Smržovce,“ podotkla Urbanová.

Starosta Smržovky Marek Hotovec říká, že se město v minulosti snažilo na svém území udržet alespoň Českou spořitelnu.

„Nabídli jsme jim prostory přímo v radnici, a to doslova za hubičku, nějaký čas to fungovalo, ale nakonec také odešli. Mají tady při tom spoustu klientů, i naše radnice s nimi spolupracuje. Teď je to složitější, lidé musejí jezdit do Tanvaldu, kde pobočka funguje,“ vysvětlil Hotovec.

Do poboček chodili i jen dva lidé za hodinu

Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý kontruje, že banka ruší zejména pobočky, v nichž se zájem klientů blíží k nule.

„Jedná se především o pobočky v menších sídlech, jejichž obyvatelé ve velkém měřítku denně dojíždějí za prací do větších měst a návštěvnost na těchto pobočkách tak mnohdy poklesne v průměru na jednoho až dva klienty za hodinu,“ vysvětlil Hrubý.

Podle něj je to příklad právě Smržovky nebo Hejnic, kde jak již MF DNES informovala, pobočka zanikla loni (více v článku Hejnice přijdou o jedinou banku ve městě).

„Obě pobočky byly takřka nevyužívané a počet klientů se mnohdy pohyboval v jednotkách denně. V obou obcích nicméně zůstaly funkční non-stop bankomaty a naši klienti z obou obcí mohou teď využívat nově zmodernizované pobočky v Tanvaldě, respektive Frýdlantu,“ doplnil Hrubý.

Podotkl také, že v případě Českého Dubu stále probíhají jednání o další budoucnosti pobočky spořitelny v tomto městě.