Muž, který kamerou nahrával ženy v penzionu, u soudu dostal podmínku

Na podivné zařízení v lampě v koupelně upozornili hosté z Polska letos v únoru. Policisté poté v dubnu obvinili 58letého muže z poškozování cizích práv a nyní vyšetřování uzavřeli.

„Po provedení všech dostupných úkonů policejní vyšetřovatel postoupil v těchto dnech veškerý spisový materiál státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby ,“ sdělil mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Poté rozhodl okresní soud. „Soudce muže trestním příkazem odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody a propadnutí věci,“ doplnil mluvčí. Podrobnosti o trestu však nechtěl upřesnit, že mu to nepřísluší.

Mluvčího trutnovského soudu se zatím nepodařilo zastihnout.

Muž, který se o penzion stará, rozhodnutí soudu potvrdil. Rozsah trestu ale nechtěl upřesnit.

„Nechci se k tomu vyjadřovat, skončilo to podmínkou. Proti policajtům a tomu, co se kolem toho dělo, se nebráním, tak je to pravomocné. U soudu jsem nebyl, řešila to samosoudkyně. Víc se k tomu fakt nechci vyjadřovat. Takováhle hovadina a takovýhle průser, ale nebudu se odvolávat čili je to pravomocně uzavřeno,“ uvedl pro iDNES.cz odsouzený muž.

Na případ v únoru upozornila televize Nova. Skryté kamery v penzionu si hosté všimli okolo desáté večer a ihned kontaktovali policii, která vzápětí prohledala všechny pokoje. Rodiny hostů, mezi nimiž byli shodou okolností i policisté, pak zařízení opustily. Obávaly se, že při sprchování někdo natáčel nejen je, ale i jejich děti. Natáčení dětí se však nepotvrdilo.

Policie poté zjistila, že v domě se natáčelo pomocí jedné kamery, a to od srpna 2018 do začátku února 2019.

V zajištěné výpočetní technice vyšetřovatelé našli víc než padesát videí a víc než deset fotografií převážně žen, například při převlékání v jednotlivých pokojích i při hygieně ve společné koupelně. V dubnu policie uvedla, že ustanovila 28 poškozených, nebyli to však lidé mladší 18 let.

Osmapadesátiletý majitel se podle policie bránil, že sledovací zařízení do místnosti umístil, aby mohl hlídat majetek na pokojích, kde mu údajně hosté ničí vybavení.