Praha rozdělí radnicím miliony. Peníze půjdou na školy, zámek i ostrov

V balíku z rozpočtové rezervy je v letošním předvolebním roce rekordních 760,8 milionu korun. Magistrát při jejich rozdělování hleděl na důležitost a připravenost projektů.

„Ačkoliv čerpání investic městskými částmi za rok 2017 není ideální, vyšli jsme vstříc žádostem o navýšení loni schválené půlmiliardové rezervy o dalších více než padesát procent. Věřím, že tento krok bude pro Pražany znamenat větší spokojenost s rozvojem v místě bydliště,“ říká náměstkyně primátorky pro finance Eva Kislingerová (ANO).

Celkem 25 milionů korun dostane Praha 8 na rekonstrukci zadního traktu Libeňského zámku. Jedná se o nejstarší část objektu, která je už třicet let nevyužívána. Už předešlé vedení připravilo před osmi lety projekt jeho využití na reprezentativní prostory a kanceláře. K obnově však dosud nedošlo.

Jak radnice využijí 760 milionů od magistrátu Praha 1

Obnova Slovanského ostrova 10 milionů Kč Praha 4

Tělocvična ZŠ Bítovská 20 milionů Kč Praha 5

Přestavba Raudnitzova domu 35 milionů Kč Praha 12

Obnova náměstí v Komořanech 20 milionů Kč Praha 14

Tělocvična ZŠ Šimanovská 16 milionů Kč Praha 16

Bazén v Radotíně 6 25 milionů Kč Praha 18

Přístavba ZŠ Tupolevova 13 milionů Kč Praha 22

Nová MŠ V Bytovkách 12 milionů Kč Lysolaje

Výstavba sportoviště 8 milionů Kč Pozn.: Jedná se pouze o výběr

Loni radnice potřebné dokumenty zaktualizovala. „Projekt je ale vysoce finančně náročný. Snažíme se proto kromě vlastních prostředků získat i ty od magistrátu,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Práce by měly trvat zhruba jeden rok.

Na proměnu Slovanského ostrova by měla dostat deset milionů korun Praha 1. Peníze půjdou na obnovu cest, výsadbu stromů a keřů, doplnění mobiliáře a osvětlení nebo na opravy břehů a opěrných zdí.

„Zahájení plánujeme v dubnu letošního roku a dokončení v srpnu. Rozpočet je zhruba dvacet milionů korun,“ doplňuje starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Dostane se i na Prahu 5. Přestavba historického Raudnitzova domu v Hlubočepích na bydlení pro seniory vyjde asi na 71 milionů korun, přičemž polovinu přislíbil magistrát. Do října by mělo začít v objektu vznikat 30 malých bytů až pro 60 seniorů. Dále zde bude praktický lékař, společenské prostory i středisko denní péče a hygieny.

Obnovu náměstí v Komořanech spustí letos Praha 12, od města by na ni měla získat 20 milionů korun. „Místo považujeme za přirozené centrum. Vznikne zde prostor pro setkávání občanů a společenské akce, ale i rekreační zóna se zelení,“ slibuje starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO).

Zlepšení veřejného prostoru se z městských peněz dočkají i Koloděje. Nový park by měl vzniknout letos v nevyužitém centrálním prostoru nedaleko úřadu městské části. „Záměrem je toto území zpřístupnit veřejnosti sítí cestiček, osázet stromy a keři a vybavit mobiliářem,“ informuje starostka Angela Morávková (Naděje pro Koloděje). Rozpočet je tři miliony korun.

Téměř půl miliardy korun půjde na rozšiřování kapacit a zázemí ve školách. Mezi nejnákladnější projekty patří výstavba nové kuchyně a jídelny na Fakultní základní škole v Trávníčkově ulici v Praze 13, která vyjde na 62 milionů korun, nebo přestavba i rozšíření kuchyně s jídelnou na ZŠ Na Slovance v Praze 8 za 35 milionů korun.

Magistrát by měl přispět 25 miliony na bazén v radotínské základní škole a počítá s osmi novými třídami pro bezmála dvě stě žáků na základní škole v Tupolevově ulici v Letňanech. Nové tělocvičny se dočká ZŠ Bítovská v Praze 4. Podle zdejšího radního pro školství Jaroslava Mítha (ODS) by se mělo stavět od podzimu do jara příštího roku. Celkový rozpočet je 40 milionů korun.

Systém kritizuje Praha 6

Přestože Praha 6 dostane sedm milionů na opravu MŠ Mládeže a další čtyři miliony na rekonstrukci sportoviště v ZŠ Pod Marjánkou, místostarosta Jan Lacina (STAN) se systémem rozdělování peněz nesouhlasí.

„Jsem velkým nepřítelem současného nahodilého způsobu rozdělování peněz mezi městské části, který nás nutí leštit kliky a pak v případě úspěchu v šíleném tempu utrácet prostředky, o jejichž existenci jsme před dvěma měsíci neměli ponětí,“ tvrdí Lacina.

Podle něj by bylo výhodnější, kdyby magistrát zvýšil částku rozdělovanou v rozpočtu městským částem na zhruba dvojnásobek, tedy ze tří tisíc až na šest tisíc korun za jednoho obyvatele. Radnice by pak podle něj mohly velké investice plánovat s předstihem.