Zlínská firma s tvůrcem SimCity vyvíjí hru, jež simuluje fungování mozku

„Je to unikátní a inovativní projekt. Kromě špičkových grafiků a vývojářů se na něm podílí i tým odborníků na neurovědy nebo legendární Andy Hertzfeld ze společnosti Apple,“ upřesnil kreativní ředitel Madea Pavel Novák.

Zatímco dnes už legendární Wrightova hra SimCity představovala fungování města, nově vznikající mobilní hra Proxi má simulovat fungování lidského mozku. Uloží například hráčovy vzpomínky, které stejně jako mozek dokáže propojit v tisíce provázaných konceptů.

Sám autor tvrdí, že hra je do značné míry o vlastním sebepoznání. Autoři využívají i umělé inteligence, která má pomoci poznat hráčovo podvědomí a vynést ho na povrch. Hráč s ním tak bude moci komunikovat, poznávat ho a učit se sám od sebe i sám o sobě.

Zlínští kreativci vyhráli světovou soutěž loni. Na základě zadání měli zhmotnit tři vlastní vzpomínky ve virtuální realitě.

„Když jsem se díval zpátky, nejdůležitějšími věcmi pro mne nebyly úspěchy, kterých jsem dosáhl, ale nečekané malé okamžiky,“ naznačil Novák, který za Madeo scény vytvořil.

Do práce s americkým týmem se pustili před několika týdny. „Bylo to náročné. Will Wright je pověstný puntičkář. Nebylo lehké sestavit ten správný tým, který by vyhovoval jeho vysokým nárokům,“ vysvětlil Martin Landsberger Pospíšil z Madea.

Zlínskou firmu založili před devíti lety absolventi Univerzity Tomáše Bati, kteří se rozhodli, že do světa je možné prorazit i ze Zlína. Postupně začali pracovat pro zákazníky z celého světa a loni je koupila jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti marketingové automatizace na světě, norský Brandmaster.

Kromě toho, že velkým společnostem pomocí softwaru šetří náklady na marketing i čas, specializují se také na web design, vývoj webových aplikací, mobilních řešení a tvorbu videí a her. Vyhráli několik mezinárodních ocenění.

V Madeu vytvořili pro klienty i několik převážně menších her pro mobilní operační systém společnosti Apple. Nová počítačová hra by se mezi své příznivce měla dostat ještě v letošním roce.

Před několika lety firma pro svou propagaci vytvořila drobnou mobilní hru, která ukazuje ulice Zlína ve virtuálním světě: