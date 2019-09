Ochranáři přišli o snímky vlků na Kokořínsku, zloděj ukradl fotopasti

„Nevím, proč je někdo krade, ale mizí nám neustále. Aktuálně nám někdo odcizil čtyři fotopasti z národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala, kde žije vlčí smečka. Podali jsme podnět policii, aby to prošetřila,“ informoval MF DNES Michal Smrž, zástupce vedoucího Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Jedna fotopast vyjde na pět tisíc korun, krádeží čtyř kusů se tedy pachatel dopustil trestného činu. CHKO ale nechce čekat na výsledky vyšetřování a fotopasti pořídí nové.

„Naštěstí jsme je měli pojištěné. Je to ale nepříjemnost – výslechy na policii, návštěvy pojišťovny, instalace nových na jiná místa,“ posteskl si zoolog CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Luboš Beran.

Podle něj šlo o cílený akt. „Dvě z těch fotopastí byly na tom místě pět let. Další byla dva týdny stará. Myslím, že to někdo dělá plánovaně. Fotopasti jsou v tuhém ocelovém krytu pevně přivrtané ke stromu, takže si nemyslím, že by je někdo ukradl při jejich náhodném objevení. To si musel vzít s sebou do lesa nářadí. Fotopasti byly v místech, kam je ze zákona vstup lidí zakázán,“ zamýšlí se Beran.

O fotopasti přišlo i Hnutí Duha

Ukradené fotopasti v sobě neměly modul GPS, který umí odesílat fotografie na mobil nebo na e-mail. CHKO tak spolu s fotopastmi přišla i o veškeré snímky a videa vlků, kteří na Břehyni žijí.

„Těžko spekulovat, kdo ty fotopasti vzal. To si může kdokoliv dát třeba na zahradu, aby zjistil, jestli mu soused nekrade jablka,“ dodal Beran.

Fotopasti ale mizí i Hnutí Duha, jejíž vlčí hlídky mají do rezervace udělen přístup. Za dobu, co zde vlky mapuje, přišla Duha o šest fotopastí.

Co je fotopast Fotopast je automatický fotoaparát, spouštěný pohybovým nebo infračerveným senzorem. Využívá se k fotografování plachých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Uvnitř je paměťová karta, kterou je čas od času potřeba stáhnout do počítače a snímky z ní uložit. Jinak je ale zařízení bezobslužné a dokáže fungovat několik týdnů bez přítomnosti člověka.

„Na Břehyni už ani žádnou nemáme, dvě nám ukradli nedávno. Máme jich ještě celkem osm, ale na jiných místech. Ztrácejí se nám poměrně běžně. Jednou jsme naši kradenou fotopast našli u krmelce přímo pod posedem,“ vzpomíná Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí Duha a nepřímo tak ukazuje na myslivce. Ti používají fotopasti také, monitorují s nimi zvířata v honitbách.

„Mohli to ukrást také třeba lesní dělníci. Na Břehyni jsem osobně viděl několik z nich, jak stavějí oplocenky,“ zamýšlí se Kutal. Na bazarech se použité fotopasti prodávají kolem dvou tisíc korun.

Kvůli ztrátě fotopastí neexistují aktuální informace o stavu vlčích smeček na Českolipsku. Ekologové se domnívají, že se zde zdržuje stále jen jedna, která má do deseti jedinců.

„Další smečka žije v Lužických horách a jedna menší se patrně pohybuje na Frýdlantsku,“ zmínil Kutal. Podle něj se dokeská smečka přemístila asi o sedm kilometrů od svého původního stanoviště.

„Bohužel se tam masivně kácelo a vlčí nora byla přímo v místě, kde je dnes paseka. Není to pro ně likvidační, ale mají teď jiné teritorium,“ dodal.