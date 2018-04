Lyžovačka mezi zelenými kopci. Na Stupavě stále jezdí vlek

„Každoročně lyžujeme do té doby, dokud na kopci ještě leží sníh. Už se nehoníme za vysokou návštěvností, ale chceme lidem dát možnost si ještě na závěr sezony zajezdit,“ vysvětlil provozovatel areálu Lubomír Orel.

Zatímco všechna střediska v okolí už sezonu ukončila, na Stupavě jezdí denně. Mohou si to dovolit díky vhodné poloze i bohatým zásobám sněhu, které si tu vytvořili během zimy. A přestože se teploty šplhaly výrazně přes deset stupňů, návštěvníci si lyžovačku pochvalovali.

„Ráno svah držel perfektně, během dne podložka měkne a ujíždí. Ale dá se tu perfektně vyřádit a na kopci aspoň není žádná tlačenice,“ pochvaloval si v sobotu Libor Špendlík, který do Stupavy jezdí lyžovat na jaře pravidelně.

Jak dlouho se tu ještě bude lyžovat, si provozovatel netroufá odhadnout. Pokud by totiž přišly dvacetistupňové teploty, sněhová vrstva by dlouho nevydržela. „Pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom mít otevřeno i příští týden,“ poznamenal Orel.

Sezonu, stejně jako další vlekaři v kraji, hodnotí pozitivně. I když kvůli teplému lednovému počasí vypadalo na mizérii, areálům pomohl mrazivý únor a březen. „Poslední léta jsou zimy takové, že rozhoduje pár mrazivých dní, kdy musíte dobře kopec nachystat. Umělé zasněžování je základ a do jeho zlepšení budeme investovat i příští rok,“ dodal Orel.