Příměstské skiareály v kraji zasněžují, na Pekláku svah rozryli divočáci

Zatímco sníh poletoval i v nížinách už v polovině listopadu, větší mráz vhodný k zasněžování přišel až o víkendu. V největším příměstském areálu v Hlinsku vlekaři nechtějí promarnit ani hodinu, kdy by se dalo zasněžovat. Nemuselo by se jim to totiž vyplatit.

Jak ukazuje vývoj počasí posledních několika let, malé lyžařské areály jsou v ohrožení. Mají problém stihnout zasněžení svahů do Vánoc. A kde nejedou vleky na sklonku roku, tam mají problém, protože po zbytek sezony už ztrátu dohnat nedokážou.

„Kdo nejede o Vánocích, je na tom pak za sezonu o čtvrtinu hůř. Zatímco dřív jsme měli na zasněžování v době předvánoční řádově patnáct dvacet mrazivých dnů, v posledních letech se dostáváme do fáze, že těchto dnů je maximálně do deseti. Využíváme proto každou hodinu mrazu, která přijde. Sněžná děla nám to sama nahlásí,“ řekl k začátku zasněžování během prvních dvou prosincových dnů předseda Spolku Ski klub Hlinsko Robert Vokáč.

Tady v posledních letech kvůli proměnlivému počasí investovali do lepšího zasněžovacího systému miliony korun.

Přitom nasněžené centimetry mohou přijít vniveč. Meteorologové na víkend hlásí až osm stupňů nad nulou. „Děláme to i s tím rizikem. Systémy a zařízení alespoň odzkoušíme, abychom měli jistotu, že vše funguje, jak má,“ dodává Vokáč.

To v lyžařském areálu Peklák v České Třebové řešili jiné potíže. Na červené sjezdovce divoká prasata řádila natolik, že s prvními mrazy sněžná děla spustit nemohli.

„Čekáme, až půda trochu zmrzne, abychom byli schopni terén spravit. Pak teprve můžeme zasněžovat. Máme tam půlmetrové díry od divočáků, kteří se na sjezdovce vyřádili už podruhé. Terén jsme už jednou přerovnávali, jenže prasata se vrátila a přeryla nám svah znova. Bojujeme s tím zhruba poslední měsíc v podstatě na celé ploše sjezdovky,“ říká k potížím před sezonou na Pekláku jeho vedoucí Zdeněk Vávra.

Odhaduje, že se kopec podaří do konce tohoto týdne upravit. „Pokud bude celodenní mráz, jsme sjezdovku schopni do týdne rozjet. Aktuálně to zatím podle předpovědi nevypadá.“

Kromě Hlinska a velkých resortů v Dolní Moravě a na Bukové hoře se o víkendu začal vyrábět technický sníh už jen v Hluboké u Trhové Kamenice.

Vlekaři pro nadcházející sezonu dokončili řadu investic

Až areál v Hlinsku zapadá přírodním či technickým sněhem a vleky se rozjedou, čekají návštěvníky hned dvě novinky. První je čistě vizuální a překvapivá. Skiareál se kvůli pásu vykáceného lesa v sousedství černé sjezdovky daleko víc prosvětlil.

Třebaže kdekoho napadne, že v Hlinsku vzniká nová sjezdovka, je to jen následek řádění kůrovce. Změna k lepšímu nastala v zázemí areálu. Lyžařskému spolku se podařilo dokončit stavbu asfaltového parkoviště pro více než 200 vozidel.

„Lyžaři nyní dojdou komfortně od auta až k vleku, aniž by se brodili v blátě jako doposud. Jde o investici ve vyšších jednotkách milionů korun, na kterou jsme si museli půjčit,“ říká Vokáč.

Za novinku si lyžaři připlatí. První tři hodiny parkování budou stát 20 korun, každá další započatá hodina vyjde rovněž na 20 korun.

Komu nebude vadit udělat pár kroků navíc a spokojí se pouze s uježděnou plochou jako doposud, bude mít nadále parkování zdarma. „V rámci druhé etapy toto vzdálenější parkoviště příští rok vylepšíme. Jen zpevněná plocha nebude asfaltová, ale štěrková,“ informuje Vokáč.

Ceny bodového jízdného zůstávají beze změny, nahoru šly ceny časového jízdného. Nejoblíbenější dvouhodinovka vyjde dospělého místo 220 na 240 korun, šestihodinová podražila o 30 korun na 390. Nejvíc stouply ceny u čtyřhodinového jízdného, a to ze 300 na 360 korun.

Od července běžely práce na novém parkovišti také v areálu Peklák, které poskytne zázemí i pro kempování včetně elektrických přípojek k obytným autům. V areálu totiž vzniká široká síť singletrackových tratí.

Na Pekláku nezdražovali

Na rozdíl od Hlinska nebude parkování pro auta zpoplatněné. „Hodně jsme bojovali s blátivým terénem. Zákazníci to kritizovali. Teď máme úplně nové parkoviště pro 150 aut. Celkové náklady byly kolem 20 milionů korun. Převážnou část investice zaplatilo město, zbytek Pardubický kraj,“ řekl Zdeněk Vávra.

Na Pekláku lyžování dráž nevyjde, ceny zůstávají na loňské úrovni. Dvě hodiny stojí 220 korun, čtyři hodiny 320 a celý den pak 420 korun. V Hluboké u Trhové Kamenice se na přírodní sníh také příliš nespoléhají, proto letošní rok investovali do lepší techniky.

„Letos jsme koupili jinou rolbu. Posílili jsme také zasněžování, hned po loňské sezoně jsme kupovali dvě nová děla. Investice, na kterou nám přispěl Pardubický kraj, by měly hlavně urychlit zasněžování a zlepšit údržbu svahu,“ říká k investici za více než milion korun jednatel společnosti Ski Hluboká Radek Meloun.