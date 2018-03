Jubilejní štafeta v dobových kostýmech: závodil rekordní počet lyžníků

Na závod v mrazivém počasí se letos organizátorům přihlásilo 22 družstev, tedy 220 závodníků. Ti směli na trať areálu tamních technických služeb vyrazit pouze s lyžemi vyrobenými do konce druhé světové války. Byl mezi nimi i starosta Zdeněk Lakatoš.



„Akci jsme původně pořádali jako uctění krušnohorských lyžařů a rozhodli jsme se z ní udělat závod. Hlavním cílem bylo ocenit lidi, kteří už jsou v důchodu a něco dokázali,“ řekl. Poté se ze štafety stalo zápolení krušnohorských měst, která jsou členy Svazku obcí Bystřice. „Začínali jsme s deseti mančafty a skončili s dvaadvaceti. Jsme rádi, že každý rok dorazí víc a víc návštěvníků,“ těšilo starostu.

Pravidelně se štafety účastní například nejdecké družstvo Limnického království. Tým sportovců vůbec poprvé podpořila také mladá závodnice Lenka, která je příznivkyní bruslařského stylu běžeckého lyžování. Sezonu zahájila už před třemi měsíci, kdy členové TJ Radon upravili první trasy v okolí Vysoké Pece.

„Staré běžky jsem si vyzkoušela teprve před chvílí a ujela na nich pět metrů tam a zpátky. Kolegové jsou ale zkušení, takže poradí,“ řekla. Retro lyže se jí zdály mnohem těžší, stejně jako hůlky. „Oproti těm karbonovým je to opravdu rozdíl a vázání je takové vachrlaté. Jsou tady ale lidé, kteří na tom jezdí moc hezky, jako kdyby to dělali každý víkend,“ podotkla Lenka.

Servis nejdeckého týmu měl na starosti král Milan Kotes. Staré lyže si vzal do parády na osm hodin. „Mazali jsme modrý extra, podklad je zažehlený parafín. Vzhledem k tomu, že se nezměnilo počasí, věříme, že máza rozhodne,“ tvrdil hrdě. Po vzoru biatlonistů navíc družstvo tentokrát vsadilo na schopnosti hlavního manažera realizačního týmu Roberta Zázvorky. „Budu dohlížet na timing jednotlivých nástupů ve štafetě,“ vysvětlil. Ačkoli Nejdečtí skončili na 12. místě, po závodě byli všichni spokojení. „Je to poprvé, kdy nám opravdu skvěle jely lyže,“ svěřil se Milan Kotes.

O první místo se mezi sebou opět utkal tým Krušnohorský Luft z Horní Blatné a lyžníci ze sousedního Perninku. Zatímco první polovina závodu patřila Hornoblatenským, perninští dravci byli nakonec lepší. „Říkali jsme si, že už je třeba Pernink porazit. Povedlo by se nám to, kdybychom neměli tři defekty na lyžích. Naším vítězstvím jsme chtěli každoroční účast ve štafetě ukončit, ale nedovolili nám to,“ svěřil se v cíli Jiří Kupilík z Horní Blatné. Člen perninského týmu a zároveň ředitel závodu Martin Müller řekl, že si nemyslí, že by mezi Perninkem a Horní Blatnou panovala rivalita. „Ta je mezi Horní Blatnou a námi. Až nás porazí, tak nás porazí,“ smál se.

I nejdecký tým si nakonec odnesl ze závodu jedno pěkné ocenění. Členkami jsou i dvě sestry, které organizátoři vyhlásili nejkrásnějšími lyžařkami závodu.